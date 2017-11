Tien tips voor beginnende beleggers

Zo bleek uit een enquête onder Amerikaanse beleggers dat meer dan de helft kijkt naar de kortetermijnprestaties bij het evalueren van de opbrengsten van een belegging, terwijl experts juist een langetermijnvisie aanbevelen. En 53 procent is van mening dat een hoger risico ook een hoger rendement garandeert, wat uiteraard niet het geval is.

Om de verwarring weg te nemen heeft MarketWatch de antwoorden op enkele van de belangrijkste beleggingsvragen op een rij gezet.

1. Waarom in aandelen investeren?

Aandelen bieden de gelegenheid om uw geld te laten groeien met verloop van tijd. Hoewel er risico's bestaan, zo kunnen de aandelen op en neer gaan en bedrijven failliet gaan, bieden ze ook de kans om meer rendement te behalen dan op een spaarrekening te plaatsen.

2. Hoe weet je welke aandelen je moet kopen?

Dat hangt af van uw beleggingsdoel, ofwel wat u met uw geld wilt doen. Een belegger die streeft naar snelle groei en veel risico kan lopen, zou bijvoorbeeld in nieuwe technologiebedrijven kunnen beleggen. Iemand met een lager risicoprofiel zou beter in zogenoemde blue-chips, ofwel grote stabiele bedrijven kunnen beleggen. Om uw portefeuille te diversifiëren, is het verstandig om te investeren in verschillende aandelen en sectoren.

Natuurlijk is het investeren in individuele aandelen niet de enige optie. U kunt ook in mandjes van aandelen beleggen via index-, beurs- of beleggingsfondsen.

3. Wat is het voordeel van het investeren in fondsen?

Als u al uw geld in één aandeel investeert en het gaat omlaag, kunt u veel geld verliezen als u het aandeel moet verkopen. Maar als u in een beleggingsfonds of ETF investeert, kunt u honderden verschillende aandelen en obligaties bezitten, waardoor u een brede diversificatie met slechts één investering kunt bezitten.

4. Waarom is het belangrijk om te investeren in zowel aandelen als obligaties?

Door zowel in aandelen als in obligaties te investeren kunnen beleggers hun portefeuilles diversifiëren, aangezien aandelen meestal een risicovolle investering zijn, terwijl obligaties over het algemeen als veiliger worden beschouwd. Daarom raden experts aan om meer in obligaties te beleggen naarmate u ouder wordt en dicht bij uw pensioen komt.

Een vuistregel om de toewijzing tussen aandelen en obligaties te vereenvoudigen is de 100-regel, waarbij u uw leeftijd van 100 aftrekt om uit te vinden welk percentage van uw portefeuille uit aandelen zou moeten bestaan. Bijvoorbeeld, een 30-jarige zou voor 70 procent in aandelen moeten zitten en voor 30 procent in obligaties.

5. Waarom worden obligaties als veiliger beschouwd dan aandelen?

Obligaties zijn leningen die u verstrekt aan een uitgevende instelling, meestal een bedrijf of een overheidsinstelling, met de verwachting dat u over een bepaalde tijd terugbetaald zal worden met rente. Hoewel er altijd risico bestaat dat de uitgevende instelling financiële problemen zal ondervinden, komt dat niet vaak voor en zijn obligaties een relatief veilige investering in vergelijking met aandelen.

6. Waarom gaan de aandelenkoersen zo vaak op en neer?

Ups en downs zijn volledig normaal op de beurzen. Veel factoren kunnen koersfluctuaties beïnvloeden - van bewegingen in de olieprijzen tot presidentsverkiezingen. Maar historisch gezien herstelt de aandelenmarkt van neergangen en laat de beurs op lange termijn een stijging zien.

7. Hoelang moet je een aandeel vasthouden?

In het algemeen moet u alleen in aandelen of aandelenfondsen beleggen met geld dat u minstens een paar jaar niet nodig heeft, aangezien de markt fluctueert en u niet gedwongen wilt worden om een aandeel te verkopen dat flink is gedaald omdat u het geld nodig hebt.

Als u bezorgd bent over een bepaalde investering die waarde verliest, ga dan na waarom u het aandeel in de eerste plaats hebt gekozen en onderzoek dan wat er sindsdien is veranderd.

Als het bedrijf bijvoorbeeld een grote strategiewijziging heeft doorgevoerd kan het verstandig zijn om te bekijken of het aandeel nog wel in uw portefeuille past. Als er eigenlijk niets is veranderd binnen het bedrijf en de aandelenkoers in lijn met de bredere markt of de sector is gedaald en u nog altijd gelooft in het bedrijf dan kan het de moeite waard zijn om het vast te houden en om misschien juist wat aandelen bij te kopen.

8. Hoelang moet je vasthouden aan een obligatie?

Gewoonlijk wordt een obligatie gehouden tot de afloopdatum om het volledige voordeel van de terugbetaling te realiseren, maar u kan een obligatie ook vroegtijdig op de secundaire markt verkopen via een handelaar. U krijgt dan ongeveer terug wat u oorspronkelijk hebt betaald, aangezien de waarde van de obligatie op deze markt kan verschuiven. Als de rente stijgt, kan de waarde van een obligatie dalen en omgekeerd. En u zult waarschijnlijk een commissie moeten betalen.

9. Hoe weet je wat een normale fluctuatie van de markt is en wat niet?

Het vergelijken van het koersverloop van een aandeel met een passende benchmark is een goede manier om te beoordelen hoe goed of slecht een aandeel het doet. Bijvoorbeeld, op een dag waarop de S&P 500-index zakt dan kunt u ook een soortgelijke koersdaling van een groot bedrijf in uw portefeuille verwachten.

Maar als dat aandeel 5 procent tot 10 procent achterblijft ten opzichte van de bredere markt dan is het verstandig om eens goed te kijken wat de oorzaak daarvan is. Wanneer u denkt dat het slechts om een tijdelijke dip gaat dan zou u kunnen bijkopen, maar wanneer er iets structureel mis is bij het bedrijf kan het verstandig zijn om dat aandeel te verkopen en te kijken of u met een ander aandeel een beter rendement kunt scoren.

10. Wat moet je doen als de markt in een korte periode wegzakt?

Raak niet in paniek. Een goed gediversifieerde portefeuille is ontworpen om op de lange termijn te groeien en biedt een aantal beschermingen tegen marktschommelingen. Houd uw langetermijndoelen in gedachten, en laat uw emoties niet uw beslissingen bepalen.