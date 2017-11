Europese fondsenindustrie beleeft beste jaar ooit

Dat schrijft IEXProfs. 2017 wordt een recordjaar voor de Europese fondsenindustrie. Dat kan na drie kwartalen toch wel worden gezegd. De totale inflow bedroeg na 9 maanden maar liefst 614,2 miljard euro.

Het totaal beheerde Europese fondsvermogen steeg tot eind september 2017 van 9,4 biljoen euro naar 10,2 biljoen euro. Deze stijging van 8,5 procent was vooral gedreven door inflow (614,2 miljard euro), terwijl koerstijgingen goed waren voor 255,0 miljard euro.

De verkoop van ETF's steeg ook dit jaar explosief. Het totaal beheerde Europese ETF-vermogen nam in de eerste 9 maanden van 2017 toe van 514,4 miljard euro tot 598,7 miljard euro, een stijging van ruim 16 procent. Ook deze groei was vooral gedreven door inflow (+67,8 miljard euro). Stijgende koersen tekenden voor een plus van 16,4 miljard euro.

Recordstijging Europees fondsvermogen

Wat betekent de inflow van 614,2 miljard euro in de eerste 9 maanden van 2017 in breder perspectief? Het beste jaar ooit voor de Europese fondsenindustrie was 2015 met een recordinflow van 386,0 miljard euro. In de afgelopen 14 jaar bedroeg de gemiddelde inflow 165,0 miljard euro.

2017 belooft dus een geweldig goed jaar te worden voor de Europese fondsenindustrie. In het huidige tempo zal de Europese fondsinflow dit jaar meer dan twee maal zo groot worden als die in het recordjaar 2015 en ca. 5 maal zo groot als de gemiddelde inflow sinds 2004. Een deel van de exposieve stijging van de fondsinflow dit jaar moet worden toegeschreven aan het succes van ETF's.

Obligaties meest gewild

Wat betreft de verdeling van de Europese fondsen over de verschillende beleggingscategorieën leidde 2017 niet tot grote verschuivingen. In aandelenfondsen (3,7 biljoen euro) is nog altijd het meeste geld belegd, gevolgd door obligatiefondsen (2,6 biljoen euro) en mixfondsen (1,6 miljard euro).

Maar terwijl beleggers het meeste geld in aandelenfondsen hebben zitten, wil dat niet zeggen dat aandelen, ondanks de goede prestaties dit jaar, in 2017 zo populair waren. Integendeel. Ondanks de lage rentes die obligaties nog altijd geven, stroomde er dit jaar 232,9 miljard euro naar obligatiefondsen. Mixfondsen (+140,0 miljard euro) en dan pas aandelenfondsen (+132,3 miljard) euro volgen op grote afstand.

Amerikaanse aandelen in de verkoop

Welke fondssectoren waren dit jaar vooral populair bij de Europese fondsbelegger? Wereldwijde aandelen (+51,3 miljard euro) voeren de kooplijst aan, gevolgd door obligaties wereldwijd (+38,0 miljard euro), Amerikaanse obligaties dollar hedged (+33,9 miljard euro), kortlopende euro-obligaties (+31,2 miljard euro) en opkomende marktenobligaties harde valuta (+27,5 miljard euro).

Maar er zijn niet alleen winnaars. Amerikaanse aandelen (-6,9 miljard euro) boekten de grootste outflow (-6,9 miljard euro). Ook kortlopende euro-staatsobligaties (-5,0 miljard euro), absolute return medium (-4,3 miljard euro), targeted maturity bond (-4,3 miljard euro) en garantieproducten (-4,3 miljard euro) waren dit jaar uit de gratie.