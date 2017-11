Crisis in Catalonië goed voor goud

"Het is mijn verzekering tegen misstappen van de overheden in de wereld en van de centrale banken", zei de strateeg. Dat brengt ons volgens Arends bij Catalonië. De crisis in de rijke Spaanse regio heeft veel van de klassieke ingrediënten die in het verleden tot slechte resultaten in Europa hebben geleid, zoals een oude politieke tegenstelling en een grote doses politieke arrogantie en incompetentie.

Dat wil nog niet zeggen dat deze crisis Spanje of zelfs de euro zal opblazen, maar als de situatie verkeerd wordt aangepakt zou dat wel kunnen gebeuren. En het is volgens Arends duidelijk dat de situatie niet goed wordt aangepakt. De Spaanse regering in Madrid had het volgens hem niet slechter kunnen doen.

"Als de Catalaanse lokale overheid een onbetrouwbaar en onofficieel lokaal referendum houdt, dan ligt het voor de hand dat de nationale overheid dat gewoon negeert. Het is maar peiling; het betekent niets", aldus de columnist.

Olie op het vuur

Het sturen van een politiemacht om mensen het stemmen te weerhouden is de actie van een idioot. Ook de uitlatingen van de koning van Spanje, die iedereen die voor de onafhankelijkheid had gestemd uitmaakte voor crimineel of landverrader, waren volgens Arends olie op het vuur en zijn allemaal "geweldige manier om mensen in republikeinen te veranderen".

Door het uitblijven van enige steun van de EU wordt er in Barcelona, dat altijd een pro-EU stad is geweest, nu ook openlijk gesproken over een Catalexit, ofwel een vertrek van de deelstaat uit de EU. Het is volgens Arends opvallend hoe een interne politieke kwestie alleen de aandacht van de EU-politici krijgt wanneer er geld op het spel staat in plaats van de politieke vrijheden van de EU-burgers.

Arrogantie onder politieke elite

"Als de euro of zelfs de Europese Unie ooit uit elkaar valt, dan durf ik te wedden dat het niet alleen het gevolg zal zijn van economische of historische krachten. Het komt vooral door de enorme arrogantie en incompetentie onder de politieke elite van Europa. In de afgelopen tien jaren hebben ze bijna alles gedaan wat ze zouden kunnen doen om hun eigen politieke project te saboteren", aldus Arends.

Het is volgens hem ook verbazingwekkend dat de Grieken zich niet van jarenlange ellende hebben verlost door weg te lopen van de euro. Hetzelfde geldt wellicht ook voor Italië, Spanje en Portugal. De politici in Brussel lijken de gewone mensen in de rest van Europa meer te zien als een irritant ongemak. De arrogantie van Brussel speelde volgens hem ook een belangrijke rol in het provoceren van de brexit.

"Als Brussel en Madrid enig gezond verstand of competentie hadden gehad, dan zouden ze de Catalaanse crisis heel anders hebben aangepakt. Madrid's alternatief voor onafhankelijkheid lijkt het opleggen van meer gezag. Maar als ze Catalonië tegen zijn wil willen regeren, dan zullen ze het als een kolonie behandelen en niet als een provincie. Het is moeilijk om te zien hoe dat goed kan aflopen", aldus Arends.

Niet door idioten gecontroleerd

De columnist stelt zelf niet zo snel een derde van zijn portefeuille in goud aan te houden. "Maar ik zou ook niet volledig vertrouwen op de competentie van de mensen die de euro beheersen, of de dollar. Er zijn veel manieren waarop de zaken in Catalonië verkeerd kunnen aflopen. En goud, met al zijn nadelen, is in ieder geval een munt die niet door idioten wordt gecontroleerd", besluit Arends.