Het einde van cash?

In Nederland werd vorig jaar 55 procent van alle betalingen gepind. Daarvan was 23,5 procent contactloos. In 2005 hebben banken en andere financiële instellingen het Convenant Betalingsverkeer ondertekend waarin zij als doel stellen om voor 1 januari 2019 60 procent van alle betalingen via pin te laten verlopen. Wat dat betreft liggen we goed op schema. Maar, zelfs met deze doelstelling komt Nederland niet in de top tien van cashloze landen.

Weerstand

Zweden en Canada voeren deze lijst aan. Ondanks het hoge vertrouwen dat de Zweden in hun overheid en het banksysteem hebben, neemt de weerstand wel toe. Vooral ouderen hebben grote problemen met de snelle overgang naar een maatschappij zonder cash. Zij zien het als een gevaar dat de geldstromen volledig in handen komen van de banken. In Canada is eveneens een meerderheid aanwezig voor cashloze transacties.

Waarom krijgt een bedrijf als PayPal wel voet aan de grond in Canada en Zweden maar lijkt het hier in Nederland niet te werken? Ook hier staan wij in beginsel namelijk open voor cashloos betalen. Bijna elke Nederlander heeft wel een pinpas en veelal ook minimaal één creditcard. Ook betalen met iDEAL wordt steeds vaker gedaan en steeds breder geaccepteerd. Maar PayPal of een vergelijkbaar betaalsysteem komt er bij de Hollander bijna niet in. Een reden hiervoor is dat iDEAL gekoppeld is aan een bankrekening terwijl er bij PayPal eerst een account aangemaakt moet worden. Daarnaast is de transactie bij iDEAL direct zichtbaar en zijn de transactiekosten bij PayPal hoger dan bij iDEAL.

QR-code

De opkomst van China mag evenmin onderschat worden. De Chinezen hebben WePay, onderdeel van de populaire app WeChat. Deze app van Tencent wordt niet alleen gebruikt als social media en game platform, maar wordt ook gebruikt om betalingen mee te verrichten. Tijdens het afgelopen Chinese nieuwjaar werden 46 miljard digitale cashenvelopjes verstuurd. Opvallend is dat Tencent dit doet met behulp van de QR-code, iets wat in de rest van de wereld niet heel succesvol is.

De QR-code werkt in deze gebieden veel sneller en gemakkelijker omdat iedereen, net als bij iDEAL, hiervan gebruik kan maken zonder een creditcard te koppelen. Voor restaurants, kleine winkeliers, enz. in opkomende markten heeft het weinig zin om fors te investeren in technische betaalsystemen als PayPal en Apple Pay omdat het gebruiken van een QR-code zoveel goedkoper en eenvoudiger is.

Lastig veroveren

Het zal voor westerse partijen vrij lastig worden om marktaandeel te veroveren in Azië. Tencent’s WePay en Alibaba’s AliPay domineren daar de markt. Tencent zal in november een nieuwe functie in Europa lanceren waarbij de Chinese toerist, en dat zijn er nogal wat, via de app een barcode kan openen, deze kan laten scannen door de retailer waardoor vervolgens de transactie plaatsvindt. Het combineert het Aziatische succes van de QR-code met de veelgebruikte barcode uit de Westerse wereld. Deze nieuwe functie moet het eenvoudiger maken om eveneens buitenlandse consumenten aan zich te binden.

De overgang naar een cashloze wereld zal spoedig in een stroomversnelling komen. Er zijn wereldwijd steeds meer (grote) aanbieders die het voor consumenten en bedrijven simpeler en gebruikersvriendelijker maken om digitaal te betalen. Nu moeten wij het alleen nog willen doen.