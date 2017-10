Drie dividendaandelen die goed zijn voor uw pensioen

De drie favoriete dividendaandelen zijn volgens de kenners van The Motley Fool: Deutsche Telekom, Enbridge en Johnson & Johnson.

Deutsche Telekom

Deutsche Telekom heeft net als zijn Amerikaanse concurrent AT&T de stabiliteit, winstgevendheid en groeipotentieel, waarmee het een perfecte aanvulling vormt op een portefeuille tijdens het pensioen. Deutsche Telekom was de enige mobiele provider die in het tweede kwartaal een positieve groei liet zien in Europa en zag het aantal mobiele klanten op lopen tot meer dan 42 miljoen.

Ondanks fatsoenlijke binnenlandse resultaten werd het positieve handelsbericht in werkelijkheid aangedreven door sterke groei in de Verenigde Staten. Deutsche Telekom is namelijk meerderheidseigenaar van de Amerikaanse mobiele provider T-Mobile en deze divisie zal naar verwachting in de toekomst de aanjager zijn van de resultaten.

In het tweede kwartaal wist T-Mobile meer dan 1,3 miljoen nieuwe klanten toe te voegen. De omzet steeg met 9,7 procent naar meer dan 10 miljard dollar. Met een dividendrendement van 3,7 procent en aandelen die beschikbaar zijn in de Verenigde Staten via Amerikaanse certificaten (ADR's), is Deutsche Telekom voor elke gepensioneerde de moeite waard om te overwegen.

Enbridge

De Canadese energie-infrastructuurreus Enbridge is een perfecte beleggingsoptie voor gepensioneerden omdat het een goed onderbouwde inkomstenstroom betaalt met zeer zichtbare groeivooruitzichten. Daarnaast beschikt Enbridge over een zeer sterke en gezonde balans en betaalt het bedrijf slechts tussen 50 procent en 60 procent van de cashflow uit, waardoor er genoeg reserves overblijven.

Enbridge gebruikt de overmatige cashflow, samen met de sterke balans, om extra cashflow-activa op te bouwen. Momenteel heeft het bedrijf al voor 31 miljard Canadese dollar (24,9 miljard dollar) aan groeiprojecten in ontwikkeling, die vanaf 2020 operationeel zullen zijn en werkt het bedrijf aan extra uitbreidingen van meer dan 40 miljard Canadese dollar die de groei in de komende tien jaar zullen stimuleren. Het bedrijf verwacht dan ook dat het dividend met 10 procent tot 12 procent per jaar kan groeien vanaf 2024.

Enbridge biedt gepensioneerden het beste van beide werelden. Zij kunnen een lucratieve inkomstenstroom genereren om hun rekeningen te betalen en de negatieve impact van inflatie te compenseren met een gezonde groei van het dividend.

Johnson & Johnson

Johnson & Johnson (J&J) is door de jaren heen een van de meest consistente performers voor beleggers geweest. Dat geldt vooral voor gepensioneerden. Er zijn weinig aandelen die zo'n betrouwbaar dividend leveren als J&J. Het bedrijf behoort dan ook tot de zogenoemde groep van Dividend Aristocraten, en heeft al 55 jaar op rij zijn dividend verhoogd.

Het is niet alleen het dividend dat de Amerikaanse reus op het gebied van gezondheidszorg aantrekkelijk maakt. In de laatste drie jaar, de laatste vijf jaar en het laatste decennium hebben de aandelen J&J beter gepresteerd dan de S&P 500-index. En ook dit jaar doet J&J het beter dan de bredere markt.

Ook de toekomst ziet er rooskleurig uit voor het bedrijf. J&J is een leider op drie gebieden van de gezondheidszorg: consumentenproducten, medische hulpmiddelen en farmaceutica. Alle drie gebieden zouden in de toekomst moeten profiteren van de vergrijzing in de VS en in veel andere landen. Daarnaast investeert het concern enorm veel in onderzoek en ontwikkeling en is het bedrijf instaat om slimme acquisities te doen.

