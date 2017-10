Beursrally eindigt mogelijk met twist

Dat zegt Simon Maierhofer, oprichter van iSPYETF en uitgever van het Profit Radar Report, tegen MarketWatch.

"De enige dieren die op Wall Street worden gevonden, zijn stieren en beren, maar er zou eigenlijk ook een schildpad moeten zijn, zoals in de bekende fabel van Aesop: De schildpad en de haas", merkt Maierhofer op.

De Dow-Jonesindex heeft in meer dan zes weken tijd geen rally meer gehad van meer dan 1 procent, maar is, zoals een schildpad, onverbiddelijk omhoog gekropen. En de S&P 500-index kent de langste rally ooit zonder een terugval van 3 procent. De rally begon op 3 november 2016 en de S&P koerst af op de twaalfde winstmaand op rij en evenaart daarmee het huidige record.

Extreem zeldzaam

Voor de studie gebruikt Maierhofer de Relative Strength Index (RSI), een populaire technische indicator die het momentum meet. Deze index bereikte op 20 oktober een hoogtepunt van 88,10. Niveaus van meer dan 85 zijn volgens Maierhofer extreem zeldzaam. In de geschiedenis is de RSI maar negen keer boven de 85 uitgekomen. In de periode 1944 tot 1996 gebeurde dat zeven keer.

Bij de laatste twee keren dat de Dow-Jonesindex op basis van de RSI 'piek momentum' bereikte, op 13 december 2016 en op 1 maart 2017, meldde Maierhofer dat "aandelen zelden toppen bij piek momentum en dat elke terugval tijdelijk van aard zou moeten zijn. De grote vraag is echter hoe tijdelijk?"

'Te laat om te kopen, te vroeg om te verkopen'

Op basis van de gegevens geldt hetzelfde voor vandaag de dag en zal de rally uiteindelijk weer worden voortgezet. Maar er is wel een twist, namelijk voorafgaand aan een houdbaar vervolg van de rally zakte de Dow in de vijf tot twaalf weken na het piek momentum, ofwel een RSI van 85, gemiddeld met 4 procent. De meest milde correctie was na elf weken met een dip van 2,5 procent en de zwaarste correctie was na dertig weken met een koersval van 16 procent.

Op basis van deze momentum-studie is het volgens Maierhofer nu "te laat om te kopen en te vroeg om te verkopen".