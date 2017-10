Baidu, Alibaba en Tencent: dit verklaart hun enorme groei

Alibaba is een van de grootste e-commerce bedrijven van de wereld. Tencent is een online gamebedrijf en aanbieder van WeChat, een messaging services met 900 miljoen gebruikers. Beide bedrijven zijn ook succesvol in het uitbreiden van hun activiteiten buiten hun kernactiviteiten in nieuwe groeigebieden, zoals cloud computing, online betalingen, advertenties en video. Baidu, ook wel bekend als de Google van China, is minder succesvol met het ontwikkelen van nieuwe initiatieven.

Dominante groei

Dankzij de forse koersstijgingen hebben de drie techbedrijven een enorme marktkapitalisatie en behoren zij tot de grootste beursgenoteerde bedrijven ter wereld. Deze groei is volgens Hudson een weerslag van de dominante (bijna monopolie) positie op hun thuismarkt, de snelle groei van de Chinese consumptie en het uitbreiden van hun online activiteiten in de afgelopen jaren.

Data kostbaarder dan olie

Volgens Hudson is data de meest waardevolle hulpbron ter wereld en heeft het olie van de troon gestoten. Alibaba ziet zichzelf niet meer als bedrijf in e-commerce, maar als een data business. In de toekomst zullen de bedrijven die het beste in staat zijn big data te analyseren in de beste positie verkeren om nieuwe activiteiten te ontplooien.

In China staan online platformen als Tencent aan de basis van alle datadelving. Vandaag de dag komt het merendeel van hun verdiensten nog uit e-commerce en advertenties, maar hun verdienmodel zal evolueren met alle ontwikkelingen. De waarde van deze bedrijven ligt in hun unieke eco-systeem waarmee zij de online aandacht van consumenten naar zich toe trekken en de gegevensstroom die hieruit voortkomt vervolgens vastleggen, analyseren en aanwenden voor hun marktbenadering.

Enorme omvang e-commerce China

De schaalgrootte van China’s online economie spreekt voor zich. De online verkopen op Cyber Monday in de VS verbleken bij die op Single’s Day in China. Geen wonder dat de omzet van deze Chinese techgiganten op indrukwekkende wijze blijft groeien.

De jaarlijkse consumptie van China zal naar verwachting groeien van 4,4 biljoen dollar in 2016 naar 9,7 biljoen dollar in 2030. Deze groei zal voor tweederde komen vanuit de kleinere zogenoemde Tier 3 en Tier 4 steden, waar de sterkste groei plaatsvindt, en niet uit de volwassen en welvarende Tier 1 en Tier 2 steden als Beijing en Shanghai. Ook de e-commerce penetratie in China behoort tot de hoogste ter wereld.

Expansie gloort elders in opkomende markten

Alibaba en Tencent slaan hun vleugels ook steeds meer buiten China uit. Beide bedrijven beschikken over grote kasreserves op hun balans, waarmee zij strategische overnames kunnen doen. Verdere expansie gloort in Zuidoost-Azië, waar in landen als Singapore en Indonesië de online economie grote kansen biedt.

Dit kan nieuwe groeimogelijkheden openen voor de Chinese techbedrijven, als de internet-, betaal- en logistieke infrastructuur in andere opkomende economieën een groeispurt doormaakt. Het zal leiden tot een hogere e-commerce penetratie in deze landen.