Stel deze drie vragen voor u belegt bij een broker over de grens

Voor IEXGeld heeft Bart Spronk van Beleggingsmatch uitgezocht of dit goede partijen zijn. Hij noemt twee - relatief nieuwe - partijen en vertelt welke vragen u moet stellen voor het maken van uw keuze.

Vraag 1. Bezit de partij een AFM-vergunning?

Een partij die werkt met een Nederlandse vergunning, valt ook onder het toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Buitenlandse brokers werken vaak met een vergunning van een ander land. Met een Europees paspoort krijgen zij toegang tot andere Europese landen.

Dit betekent dat een buitenlandse aanbieder functioneert onder ander toezicht met vaak ook andere regelgeving. De AFM constateerde reeds dat een aantal van deze aanbieders de geldende Europese regels onvoldoende naleeft. Wij raden beleggers daarom aan kritisch te zijn met zulke partijen.

Vraag 2: Kernasssortiment CFD's? Laat je niet verleiden!

Veel buitenlandse partijen zijn actief in cfd's of andere risicovolle en speculatieve producten. Dit zijn beleggingsproducten waarmee beleggers speculeren op korte termijn koersbewegingen. Door de forse hefboomwerking kunnen beleggers grote verliezen lijden. Vanwege de hoge risico's zijn deze producten minder geschikt voor particuliere beleggers en ongeschikt voor het opbouwen van vermogen op de lange termijn. Toch proberen brokers u te verleiden om in deze producten te beleggen. Hier zijn namelijk hun verdiensten het grootst.

Gratis aandelenhandel wordt door meerdere partijen als lokkertje ingezet om je te overtuigen van de potentie van beleggen in cfd's. Uit onderzoek blijkt helaas dat bijna 90 procent van de particuliere beleggers grote verliezen leidt door te beleggen in cfd's. Onze toezichthouder AFM is daarom kritisch over cfd's en overweegt een reclameverbod in te voeren voor deze producten met een hefboom hoger dan tien.

Vraag 3: Is er een Nederlandse vestiging en klantenservice?

De klantenservice en het beheer van de website van buitenlandse partijen bevinden zich mogelijk niet in Nederland. Dit maakt informatievoorziening en service vaak gebrekkig. Hierdoor kunnen deze partijen hun klanten minder goed bedienen dan men gewend is van de bekende Nederlandse partijen. Daarnaast is het moeilijker om bij een geschil uw weg te vinden. Vaak is een buitenlandse partij niet aangesloten bij het Kifid.

Trading212 onder de loep

Nieuwkomer Trading212 biedt gratis aandelentransacties aan en probeert zo een plek op de markt te veroveren naast prijsvechters als DeGiro en iDealing. Particuliere beleggers hoeven geen commissie te betalen tot maximaal tien aandelentransacties per maand (van maximaal 10.000 euro per keer). Wie vaker wil handelen of met hogere bedragen, betaalt een commissie van 1,95 euro en 0,08 procent per transactie.

Het Bulgaarse Trading212 is groot geworden met de handel in risicovolle contracts for difference (cfd's). U kunt er handelen in cfd's op onder meer valuta, grondstoffen, aandelen en indices. Sinds kort biedt het dus ook handel in aandelen aan. Trading212 heeft een vergunning bij de Britse toezichthouder Financial Conduct Authority, hiermee kan het actief zijn in alle Europese landen.

iDealing nader bekeken

Het Britse iDealing was twee jaar geleden de eerste broker die gratis handelen voor particulieren in Nederland aanbood in aandelen, obligaties, opties en futures. iDealing biedt commissievrij handelen in alle aandelen en indextrackers die een notering hebben op de beurzen van Amsterdam, Brussel of Parijs. Voor andere beurzen en producten moet wel betaald worden. Die kostenposten liggen soms fors hoger dan bij andere aanbieders. Het is niet mogelijk om te handelen in opties, turbo’s en beleggingsfondsen.

iDealing zegt zijn geld vooral te verdienen met rente-inkomsten op slapende rekeningtegoeden van klanten. Er zijn meer kanttekeningen te plaatsen bij iDealing. Zo is de broker niet aangesloten bij het Kifid (Klachteninstituut Financiële Dienstverlening) en is de informatievoorziening op de website matig te noemen.

Vergelijk op meer dan kosten

De wedloop om de laagste transactiekosten maakt duidelijk dat beleggers op meer moeten letten dan uitsluitend de transactiekosten. Een aanbieder moet toch op de een of andere manier geld verdienen. Dat zit dan verborgen in andere kosten of voorwaarden. Denk hierbij aan beperkingen in de dienstverlening of het assortiment, zoals ook blijkt bij iDealing en Trading212. Vergelijk daarom partijen grondig op andere kosten en voorwaarden om de broker te vinden die het beste bij u past.