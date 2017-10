Lage inflatie speelt smallcappremie VS in de kaart

Fong bekeek de prestaties van smallcaps ten opzichte van largecaps in de verschillende fasen van de Amerikaanse bedrijfscyclus. Een economische cyclus bestaat uit vier fasen: expansie, vertraging/stagflatie, recessie/disinflatie en herstel.

Het Amerikaanse bedrijfsleven bevindt zich sinds begin 2016 in de expansiefase. De afgelopen twintig jaar hebben smallcaps volgens Fong gemiddeld beter gepresteerd dan hun grotere tegenhangers. Maar opgesplitst naar fasen in de cycli, presteren smallcaps relatief minder goed dan largecaps tijdens de vertragingsfase en juist beter tijdens de recessie- en herstelfase.

Recessie- en herstelfase

Tijdens een recessie- en herstelfase is de winstgroei voor bedrijven zwak. Beleggers anticiperen op herstel van de winstgevendheid van kleine bedrijven omdat zij profiteren van lagere leenkosten dankzij de dalende rente of een gunstig liquiditeit klimaat. De smallcappremie is positief in tijden waarin de rente daalt, stelt Fong.

Daarentegen hebben kleine ondernemingen het moeilijker in de expansie- en vertragingsfase omdat zij gevoeliger zijn voor oplopende inflatie en stijgende lonen, die de winstgevendheid onder druk zetten.

VS in expansiefase

De VS bevindt zich volgens Fong momenteel in een expansiefase, wat er doorgaans voor zorgt dat de smallcappremie niet snel in beeld komt.

Toch kan het deze keer anders zijn omdat de inflatie, waar smallcaps gevoeliger voor zijn, zo beperkt blijft vergeleken met voorgaande expansiefasen. Dit in combinatie met de geleidelijke route naar rentenormalisatie die de Fed neemt, lijkt volgens Fong een gunstiger klimaat voor de smallcappremie te creëren in vergelijking met eerdere cycli.