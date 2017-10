Stieren voelen zich gesterkt door bedrijfswinsten

Het valt de zogenoemde stieren in de markt dan ook niet kwalijk te nemen dat ze zichzelf op de borst slaan en roepen: "We hebben het toch gezegd!"

De stieren, ofwel de optimisten die rekenen op een koersstijging, hebben hun posities voor het grootste deel van de op een na langste aandelenrally in de Amerikaanse geschiedenis steeds moeten verdedigen, meldt Bloomberg.

Vooral in de afgelopen zes maanden, toen de markten maar bleven stijgen ondanks de geopolitieke onrust, de onzekerheid in Washington en natuurrampen. Maar keer op keer wezen ze op een eenvoudige reden voor hun optimisme, namelijk: de economische groei versnelt over de hele wereld en de bedrijfswinsten zullen de hogere koerswaarderingen ondersteunen.

Risico-aan

Na de sterke resultaten van Caterpillar, 3M en McDonald's lijken ze nu in ieder geval gelijk te krijgen. "Je hebt twee zeer belangrijke factoren - beter dan verwachte winstcijfers van bedrijven zoals Caterpillar, die als een barometer voor de binnenlandse en wereldwijde groei worden gezien, en je hebt economische cijfers die de groeivooruitzichten ondersteunen", zei Bruce Bittles, hoofdstrateeg bij Robert W. Baird & Co. "Deze factoren zijn een behoorlijk goede duw in de rug voor de markten, en ze sturen een duidelijke 'risico-aan' boodschap."

Het aandeel Caterpillar liet de sterkste koersstijging zien in zes maanden tijd na het verslaan van de marktverwachtingen en een verhoging van de prognoses. 3M maakte de grootste koerssprong in drie jaar na het opschroeven van de winstverwachting. McDonald's boekte meer omzet dan verwacht en ook General Motors deed het veel beter dan analisten hadden verwacht.

Sterke winstperiode

Het derde kwartaal lijkt daarmee opnieuw een sterke winstperiode te worden. Van de bedrijven uit de S&P 500 die tot nu toe de resultaten bekend heeft gemaakt deed 80 procent het beter dan verwacht. De winsten van de Amerikaanse bedrijven lijken daarmee voor het vijfde kwartaal op rij te zijn gestegen, terwijl de economie van de VS in de afgelopen drie maanden met 2,5 procent is gegroeid en de S&P 500 dit jaar al 49 keer een record wist te breken.

"Het is optimisme in de economie," zei Timothy High, aandelenstrateeg bij BNP Paribas. "Mensen beginnen zeker een hogere kans op belastinghervormingen in de VS in de prijzen."

Ook FANG-aandelen

Zelfs de populaire technologie-aandelen, de FANG-groep genaamd, deden weer mee aan de recente rally. Facebook, Amazon, Netflix en Google hadden in de dagen ervoor nog ruim 3 procent verloren, door de vrees dat de resultaten van de technologiereuzen niet aan de hooggespannen verwachtingen zouden voldoen.