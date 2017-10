Slechts een fractie van de beurs is goed voor alle winst

Nieuwe onderzoeken maken nogmaals duidelijk hoe moeilijk het is voor actieve fondsmanagers om de index te verslaan. Volgens een van de onderzoeken is de hele winst van de Dow Jones-index sinds 1926 toe te schrijven aan de top vier procent van de aandelenbeurs. Dat meldt Barron's op zijn website.

Voor beleggers geeft dat nog eens aan hoe riskant het is om in zee te gaan met een actieve fondsmanager, want stel dat hij geen van die fondsen in portefeuille heeft. Dan bent u als belegger goed zuur.

Speld in hooiberg

Van de andere kant is het natuurlijk ook zo dat als een actieve fondsmanager in staat blijkt meerdere van die fondsen te selecteren dan is hij spekkoper, maar het is wel zoeken naar een speld in de hooiberg.

Verstandiger, zo is de strekking van het artikel in Barron's, is om een index te volgen, of op zijn minst een heel brede portefeuille te hebben. Dan heb je altijd een paar winnaars.

Smallcaps presteren beter

Dat wil overigens niet zeggen dat actief management nutteloos is volgens Barrons. De uitdagingen zijn alleen veel groter. Zo blijkt uit de onderzoeken opvallend genoeg dat veel handelen goed is. Eigenlijk moet de hele portefeuille een keer per jaar ververst worden.

Verder kun je als actief manager profiteren van het feit dat small caps het beter doen dan large caps. Dus wel een brede portefeuille maar met een relatief laag gewicht voor zwaargewichten als Koninklijke Olie, General Electric en Wall Mart.