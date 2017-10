De 2 grootste bedreigingen voor het vertrouwen in de markt

Dat zegt Mark Yallop, senior adviseur van de Bank of England, in een vraaggesprek met Business Insider.

Hoewel de steeds meer naar binnen gekeerde blik van de wereldwijde toezichthouders en de onbedoelde gevolgen van technologie negatieve gevolgen kunnen hebben op de lange termijn, benadrukte Yallop wel dat hij geen "catastrofe of crash" verwacht.

Automatisering

De automatisering van markten, zei Yallop, "maakt geen einde aan marktmisbruik en wangedrag". Hoewel het toenemende gebruik van technologie in de handel volgens Yallop op zichzelf niet slecht is, kun je volgens hem niet zonder enige waarborgen.

Vooral de elektronische handel in vastrentende markten is volgens hem een probleem. Het gebruik van technologie in deze markten heeft volgens hem een aanzienlijke vlucht genomen na de financiële crisis in een poging om de transparantie te vergroten en het risico te minimaliseren.

Misstanden elektronische handel

In de late jaren van het voorgaande decennium was het volgens Yallop bekend dat er allerlei misstanden hadden plaatsgevonden met de elektronische handel op de aandelenmarkten. "Iedereen die meer dan een minuut had nagedacht, zou hebben kunnen zien dat de stap naar elektronische handel niet een allesomvattende oplossing was, maar dat er slechts een probleem werd opgelost, terwijl er andere werden gecreëerd."

"Het is pas nu dat mensen echt bezorgd zijn geworden over de onbedoelde gevolgen van de automatisering van de vastrentende markten", aldus Yallop.

De problemen die zijn ontstaan zijn onder meer de nieuwe mogelijkheden voor marktmanipulatie, zoals 'spoofing' - waarbij handelaren de markt wijsmaken dat er meer vraag is om te kopen of te verkopen dan er werkelijk is - of het schepen van oneerlijke voordelen voor bepaalde handelaren, met name wanneer snelheid een voordeel is. Ook wees Yallop op zogenoemde elektronische 'dark pools', een methodiek om grote pakketten aandelen te verhandelen zonder dat dit de prijs beïnvloedt.

De fragmentatie van regelgevers

Volgens Yallop zitten we nu zonder twijfel in een periode waarin de samenwerking op het gebied van internationale regelgeving "minder intens is, dan het zes of zeven jaar geleden was" en dat er sprake is van "fragmentatie van het wereldwijde regelgevende landschap".

Aangezien de markten internationaal zijn, is een focus op lokale problemen volgens Yallop "risicovol". "Lessen worden niet consequent over de hele wereld geleerd, omdat ze vaak in een bepaalde jurisdictie vast komen te zitten."

Na de financiële crisis hebben wetgevers en regelgevers de bezorgdheid over de marktregulering verschillend aangepakt. Hoewel er volgens Yallop enige tijd een "brede consensus" was dat regelgeving tot op zekere hoogte internationaal gecoördineerd moest worden, geven de regelgevers over de hele wereld steeds meer de voorkeur aan hun eigen binnenlandse agenda.

Terugval

"Dit creëert een situatie waarin marktdeelnemers de regels tussen jurisdictie A en jurisdictie B kunnen arbitreren. Dat is een terugval naar een wereld die we dachten achter ons te hebben gelaten", aldus Yallop.

Yallop benadrukte dat wangedrag op de financiële markten niet alleen het product is van het verkeerde gedrag van individuen, maar ook te wijten is aan culturele- en omgevingsfactoren, en een gebrek aan duidelijke regels. Om te kunnen begrijpen wat de financiële crisis heeft veroorzaakt, en om een nieuwe te voorkomen, werkt de Britse toezichthouder momenteel samen met banken, investeerders en andere belanghebbenden om een reeks globale normen voor marktgedrag te ontwikkelen.

Lees meer: De belangrijkste lessen van Black Monday