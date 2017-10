Bierbrouwers kunnen beleggers fikse kater bezorgen

De in de loop der jaren gestegen prijs voor een glas bier pakt volgens de fondsbeheerder niet goed uit voor de grote bierbrouwers. Een lage prijs beperkt de concurrentie, een hoge prijs nodigt juist de komst van meer bierbrouwers op de biermarkt uit.

Overnamepad

De grote bierbrouwerijen moeten dan ofwel marktaandeel inleveren of juist op overnamepad gaan. In deze tijd van goedkoop kapitaal doen ze meestal het laatste. Maar ook dat pakt averechts uit omdat dan nog meer bierbrouwende ondernemers proberen een concurrerend biertje op de markt te zetten. Het is volgens Sym dan ook een moeilijk klimaat voor bierbrouwerijen, en niet gunstig voor beleggers.

Hoge waarderingen

En daarnaast; bierbrouwers en andere producenten van consumentengoederen koersen momenteel tegen (te) hoge waarderingen. In het algemeen zijn producenten van consumentengoederen juist erg gewild bij beleggers door hun stabiele omzet en consistente dividendbeleid. Sinds de financiële crisis zijn zij in trek bij beleggers met als resultaat dat ze nu erg duur ogen.

Daarbij ziet Sym tekenen dat het economisch tij voor deze bedrijven kan gaan keren. Afgelopen herfst liepen aandelen van bedrijven in de gezondheidszorg en consumentengoederen averij op tijdens de reflation trade. Schroders ziet het als een voorbode van wat komen gaat als de inflatie aantrekt. Dat kan pijnlijk uitpakken voor defensieve aandelen die momenteel hoog gewaardeerd zijn.

Markt prijst te lage inflatie in

De visie van Sym op inflatie wijkt af van de consensus. Er is her en der al krapte zichtbaar in de Europese arbeidsmarkt, dat zorgt volgens hem voor opwaartse druk op de lonen. Ook is de capaciteitsbezetting hoog. Bedrijven moeten dan prijzen gaan verhogen of de productie verhogen om aan de vraag te kunnen voldoen.

De fondsbeheerder verwacht weliswaar geen grote beweging in de inflatie, maar de markt prijst momenteel een extreem deflatoir scenario in, dus elke terugkeer naar normalere omstandigheden kan al een significante impact hebben. Een terugkeer van inflatie betekent dat beleggers hun portefeuille volledig moeten omgooien. En zodra de inflatie zichtbaar wordt in de officiële cijfers, is het eigenlijk al te laat. De financiële markten en prijzen van activa zullen dan al gereageerd hebben.

Banken en telecom profiteren van inflatie

Een aantrekkende inflatie pakt echter juist positief uit voor bankaandelen, die zijn sterk gecorreleerd met de obligatierente. Zodra die aantrekt, zouden winsten van banken en aandelenkoersen moeten oplopen.

De aanhoudende dalende obligatierente en lage inflatie heeft telecomaandelen hard geraakt. Die koersen tegen bodemprijzen, wat een goed beginpunt kan zijn voor een contraire belegger, zeker omdat hun fundamentals beginnen te verbeteren.

De afgelopen vijf jaar hebben telecombedrijven volop geïnvesteerd in 4G-netwerken en glasvezel. Daar gaan de kosten voor de baat uit. Maar de technologie is nu voorbereid op de datavraag voor de komende dertig jaar. Sym voorspelt dat binnen drie jaar de telecombedrijven veel cash kunnen gaan genereren.