Deze twaalf aandelen stegen meer dan 75 procent sinds Trump

De Amerikaanse president Donald Trump sloeg zichzelf in een tweet op de borst door erop te wijzen dat de aandelenbeurs sinds de verkiezingen op 8 november vorig jaar met 25 procent is gestegen. Ook wees hij erop dat de werkloosheid op het laagste niveau staat in zeventien jaar en de bedrijven terugkeren naar de VS.

Volgens MarketWatch klopt het inderdaad dat de Dow-Jonesindex sinds de verkiezingsdag met 25 procent is gestegen, terwijl de bredere S&P 500-index 22 procent aan waarde heeft gewonnen. Van de 500 bedrijven in de S&P zijn er twaalf ondernemingen waarvan de aandelenkoers sinds de verkiezingsoverwinning van Trump met meer dan 75 procent is gestegen.

Nvidia Corp: 175 procent

Micron Technology Inc: 132 procent

NRG Energy Inc: 128 procent

Align Technology Inc: 117 procent

Advanced Micro Devices Inc: 103 procent

Lam Research Corp: 94 procent

United Rentals Inc: 90 procent

Boeing Co: 88 procent

Applied Materials Inc: 85 procent

Vertex Pharmaceuticals Inc: 84 procent

FMC Corp: 77 procent

CBOE Holdings Inc: 76 procent

De halfgeleiderbedrijven Nvidia en Micron Technology stegen met respectievelijk 175 en 132 procent het sterkst. NRG Energy, Align Technology en AMD wonnen meer dan 100 procent.

De sterke stijging van de aandelenkoersen komt natuurlijk niet alleen door de verkiezing van Trump. Zo profiteren de halfgeleiderfabrikanten bijvoorbeeld van een sterke marktuitbreiding door de vlucht van gaming, machine learning, big data en de internet of things.

Overspoeld met geld

Daarnaast hebben de Amerikaanse Federale Reserve en andere centrale banken de wereld jarenlang overspoeld met geld, waardoor de rentetarieven nog steeds historisch laag zijn. Dat jaagt de naar rendement zoekende belegger vooral in aandelen, waardoor de koersen flink worden opgejaagd.

Desondanks is er wel sprake van een opmerkelijke opmars op de beurzen, aangezien de stierenmarkt in aandelen al meer dan acht jaar duurt. En als het om politiek gaat, dan werken simpele boodschappen het beste en krijgen presidenten altijd alle eer wanneer de markten stijgen en de economieën verbeteren. En het tegendeel is natuurlijk ook waar.