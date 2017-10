De lessen van Black Monday

Schroders herinnert: "De aandelenmarkten daalden in 1987 door zorgen over een vertragende wereldeconomie en hoge aandelenkoersen. Geautomatiseerde verkoopprogramma's verergerden de koersdalingen."

Binnen 24 uur waren aandelenmarkten in Azië, Europa en de VS tot 23 procent in waarde gedaald. Maar met de hulp van de centrale banken konden aandelenmarkten weer snel herstellen. Vijf jaar na Black Monday stegen de aandelenmarkten in Europa en de VS met 15 procent jaarlijks.

Collectieve paniek

Wat was er precies gebeurd? Schroders: "In oktober 1987 waren de aandelenmarkten vijf achtereenvolgende jaren gestegen. De wereldeconomie had zich hersteld van de recessie en stagnatie van de jaren zeventig. Krediet groeide, huizenprijzen stegen en beleggers waren in een bullish stemming. Maar van het ene op het andere moment sloeg de stemming om en raakten wereldwijde aandelenmarkten in vrije val. Wat de precieze redenen hiervoor zijn geweest, is niet makkelijk aan te wijzen, maar wel is duidelijk dat er sprake was van collectieve paniek."

Zeker is dat de verliezen werden verergerd door nieuwe geautomatiseerde handelssystemen die toentertijd nog niet zodanig waren ingericht om de ineenstorting van de markten tegen te gaan.

"Centrale bankiers kwamen snel in actie om de rust te herstellen. De rente daalde en de Fed moedigde banken aan om door te gaan geld te lenen, zodat de geldstroom niet zou opdrogen. Dat beleid werkte."

Kleine kans herhaling

Wat is de les van Black Monday? Schroders: "Hoewel hoge waarderingen kunnen bijdragen aan een koersval, zijn ze niet noodzakelijkerwijs de katalysator. Waarderingen in de VS, Groot-Brittannië en Europa zijn nu hoger dan in 1987, maar aandelenmarkten blijven op recordhoogte."

"In 1987 was er een logische manier voor beleggers om hun beleggingen te beschermen. In staatsobligaties konden ze toen nog een gezond rendement vinden, evenals bescherming voor hun belegging. Die manier om je beleggingen te beschermen, is nu niet zo duidelijk aanwezig."