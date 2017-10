'Aanhoudende euro-rally bron van zorg voor ECB'

De recente opmars zet de euro aan de bovenkant van zijn normale bandbreedte, maar Dickson ziet nog geen aanleiding om van een fundamentele verandering te spreken. Volgens hem bevindt de euro zich momenteel op fair value-niveau en moet het huidige herstel ook gezien worden in het licht van de dieptepunten die in 2014 en 2015 werden bereikt.

Wat drijft de euro-rally?

De rally kan nog wel even aanhouden dankzij een aantal belangrijke factoren. Dickson wijst daarbij op de verbeterde fundamentals in de eurozone en de ECB die spreekt van het afbouwen van kwantitatieve verruimingsbeleid. Daarnaast is het risico afgenomen van het uiteenvallen van de muntunie.

Ook mag de rol van de Amerikaanse dollar volgens de investeringsspecialist niet onderbelicht blijven. De dollar is verzwakt op handelsgewogen basis, een bevestiging van de theorie dat de dollar sterker wordt bij risicoaversie of een robuuste groei in de VS, maar juist verzwakt als de groei afneemt.

Dickson wijst daarnaast op de herbalancering richting Europese assets en een vermindering van het afdekken van het euro-risico door buitenlandse beleggers.

ECB bezorgd, maar kan weinig doen

De ECB raakt in toenemende mate bezorgd over de sterke euro, die neerwaartse druk zet op de inflatieverwachtingen voor de eurozone. Een sterkere munt zal ook de periferie van de eurozone pijn doen en kan opnieuw anti-euro sentimenten aanwakkeren.

Toch ziet Dickson niet veel speelruimte voor de ECB om er wat aan te doen. Het zal beperkt blijven tot verbale interventies en mogelijk een vertraging in het afbouwen van verruimingsbeleid. Maar dat lijkt geen 'game-changer' te zijn voor de euro-dollarkoers.

Kortom, Dickson, verwacht een beperkte continuering van de sterke euro, maar wel op een lager tempo. Het grootste risico voor dit scenario komt uit de VS. De markt is uitermate sceptisch over de mogelijkheden van de Amerikaanse president Donald Trump om zijn hervormingen door te voeren. Een aanzwellend momentum voor belastinghervormingen in de VS zou nog het hoopvolste scenario zijn voor de dovish beleidsmakers binnen de ECB.