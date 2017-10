'Beleggers, vermijd Netflix'

Hedgefondsmanager Doug Kass krijgt nog steeds last van hoogtevrees wanneer hij naar de hoge waardering van Netflix kijkt, meldt MarketWatch.

Kass stelt dat het aandeel Netflix verhandeld wordt tegen 100 keer de onderliggende winst voor rente, belastingen en afschrijvingen. Hij herhaalde zijn standpunt dat beleggers Netflix zouden moeten verkopen en er helemaal van af moeten blijven, en zelfs geen shortposities in het aandeel moeten houden, waarmee wordt gespeculeerd op een koersdaling.

Niet zo geweldig

"Er is geen vrije kasstroom", schreef Kass in zijn laatste woede-aanval op het bedrijf. "Kasgeld wordt verbrand en het 'geweldige' programma-aanbod is aan het verouderen en moet worden aangevuld met tenminste 1 miljard dollar per jaar."

Hoewel de resultaten van Netflix op het eerste gezicht goed lijken, zo groeide de omzet met meer dan 30 procent, zijn de onderliggende cijfers volgens Kass niet zo geweldig. De nettoschuld is gegroeid tot 3 miljard dollar, dat is klein ten opzichte van de marktwaarde van 93 miljard dollar, maar relatief groot ten opzichte van de onderliggende winst voor rente, belastingen en afschrijvingen van 850 miljoen dollar.

Niet immuun voor concurrentie

Netflix is ook niet volledig immuun voor concurrentie, die toeneemt doordat meer spelers het streamingveld betreden. Walt Disney heeft al gezegd dat het zijn eigen series en films van Netflix zal afhalen en Hulu, een joint venture tussen Disney, Comcast, 21st Century Fox en Time Warner presteert sterk, al is dat onzichtbaar voor beleggers. En ook Amazon breidt zijn streamingaanbod steeds verder uit om meer Prime Member-klanten binnen te halen.

Daarnaast heeft Apple een deal gesloten met Amblin Television van filmmaker Steven Spielberg en NBCUniversal, de tv-productiedivisie van Comcast, om nieuwe afleveringen te maken van "Amazing Stories", een science fiction en horrorserie die in de jaren tachtig op NBC werd uitgezonden.

"Op een gegeven moment zullen deze concurrentiefactoren hun tol eisen, maar dat zal zeker niet gebeuren in het komende kwartaal, waarin geprofiteerd zal worden van de prijsstijging en sterke winsten," schreef Kass.

Aanhoudende short squeeze

De hedgefondsmanagers adviseerde beleggers in juli al om Netflix te vermijden en ook niet short te gaan in het aandeel. De shortpositie in Netflix bedroeg destijds 28 miljoen aandelen, vergeleken met een aantal vrij verhandelbare aandelen van 425 miljoen en een gemiddeld dagelijks handelsvolume van 7 miljoen aandelen.

"Dat is te veel en het belet mij om de aandelen te shorten, omdat ik bang ben voor een aanhoudende short squeeze", aldus Kass. Een zogenoemde short squeeze ontstaat bij een onverwachte opwaartse beweging in de koers van een aandeel, waardoor partijen die short zitten aandelen moeten inkopen om hun posities af te dekken. Deze aankopen zorgen voor nog hogere koersen, waardoor nog meer shortposities moeten worden afgedekt.