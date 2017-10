Aandelen opkomende markten in Goudlokjesland

Wim-Hein Pals, hoofd aandelen opkomende markten van Robeco en portfoliomanager van het fonds Robeco Emerging Markets Equities, was zelden zo positief over de kansen van aandelen opkomende markten als nu. De titel van zijn nieuwste presentatie luidt niet voor niets: We have entered an upward cycle.

Nu is Wim-Hein Pals allesbehalve een zwartkijker. Sinds 1994 belegt hij namens Robeco actief in de opkomende landen en dat doet hij met overtuiging. "Beleggen in opkomende markten is op en neer stuiteren, waarbij je over een sterke maag en voldoende zitvlees moet beschikken, maar het extra risico wordt wel uitbetaald. De langetermijnbelegger wint altijd."

Goudlokje

Sinds begin vorig jaar hebben beleggers in aandelen opkomende markten geen klagen. De beurzen gingen er harder omhoog dan in de volwassen markten. Nu was er ook een inhaalslag nodig. De grondstoffencrisis, Amerikaanse tapering-angst en een afkoelende Chinese economie deden aandelen in opkomende markten geen goed.

Wim-Hein Pals: "De bedrijfswinsten gingen gestaag omlaag en zo ook de koersen. Voor beleggers is winstgroei veel belangrijker dan economische groei. De gemiddelde winstmarge in de opkomende markten daalde van iets meer dan 8 procent naar 6 procent. Het was een heftige periode."

Maar dat was toen. Inmiddels gaat Pals er vanuit dat de winstmarges weer richting 8 procent, en misschien nog wel iets hoger gaan. Volgens hem zitten opkomende markten nu in een Goldilocks-omgeving. Beleggers kunnen volgens hem profiteren van een cyclisch herstel, structurele economische verbeteringen en een aantrekkelijke aandelenwaardering.

Turks drama

Belangrijk is natuurlijk wat China doet. Gisteren begon in China het negentiendee partijcongres. De komende dagen zal duidelijk worden waar Beijing op inzet. Pals hoopt op een gematigde groei. "6 procent is mooi, iets minder zou nog beter zijn. Voor de winstgevendheid van de Chinese bedrijven maakt het niet zo veel uit."

Pals verwacht dat de grondstoffenmarkt ook de komende tijd prima sterk blijft, gelet op bijvoorbeeld de enorme investeringen in infrastructuur die in Azië zullen worden gepleegd. Een land dat daar niet blij mee zal zijn, is Turkije, dat alle grondstoffen moet importeren.

Pals: "We zijn niet meer in Turkije belegd, omdat de grondstoffenprijzen zijn opgelopen en vanwege het politieke klimaat. Volgens ons is het stijgende Turkse tekort op de lopende rekening steeds moeilijker te financieren, zeker nu geld schaarser wordt en Turkije steeds meer geld nodig heeft. Ik verwacht dat Turkije in 2018 de slechtst presterende markt wordt."

Lees hier het volledige artikel op IEXProfs.