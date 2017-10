Twee redenen om exposure aan China te verhogen

Internationale beleggers zijn nu nog onderwogen in Chinese A-aandelen, maar via de A-aandelenmarkten in Shanghai en Shenzhen kunnen beleggers volgens Bjelland profiteren van de transitie die de Chinese economie doormaakt.

De groeivertraging in China moet daarbij als positief worden gezien, meent de fondsbeheerder. In het verleden werd kredietvoorziening gebruikt om de groei te bevorderen, maar op langere termijn is dat niet houdbaar. De recente groei is meer en meer te danken aan hervormingen aan de aanbodzijde.

Door de groeivertraging verbetert ook de groeibalans in China. De tertiaire sector, consumptie en diensten in plaats van industrie en landbouw, draagt het meest bij aan de economische groei. Er wordt daarnaast steeds meer geïnvesteerd in bedrijven uit de nieuwe economie. Zo beweegt de Chinese economie gestaag in de richting van een consumptiegedreven model.

Hoge schuldenlast

Beleggers vrezen echter met name de hoge schuldenlast in China en het risico van een harde landing. Dat laatste vindt Bjelland overdreven, alleen al het feit dat deze controverse reeds vijf jaar voortduurt, laat zien dat de groeivertraging in feite een zachte landing is.

Ook is het volgens de fondsbeheerder belangrijk om een onderscheid te maken tussen bedrijfsschuld (die is relatief hoog) en de schuld per huishouden (die is juist relatief laag). Zorgvuldige analyse helpt daarbij om met schulden overladen bedrijven te mijden.

Chinese consumenten zijn spaarzaam en met weinig mogelijkheden voor langetermijninvesteringen is er ruimte om meer schuld aan te gaan - met name op de huizenmarkt. Bjelland verwacht dan ook dat op termijn bedrijfsschuld naar huishoudens zal worden getransfereerd via de vastgoedmarkt.

Urbanisatie aanjager op lange termijn

De belangrijkste drijfveer voor de Chinese economie op de lange termijn is de verstedelijking. Hoewel Chinese steden gigantisch lijken, bedraagt de officiële urbanisatiegraad volgens de China International Capital Corporation Bank (CICC) niet meer dan 60 procent, terwijl 80 procent gemiddeld is voor ontwikkelde markten. De verstedelijking zal doorgaan in China, en dit zal gepaard gaan met significante investeringen in infrastructuur, huizen en milieu.

Beleggen in Chinese A-aandelen

Door te beleggen in A-aandelen - in yuan genoteerde aandelen van Chinese bedrijven die op de beurzen van Shanghai en Shenzhen worden verhandeld - kunnen beleggers profiteren van de kansen die de economische transitie in China biedt. De beurzen van Shanghai en Shenzhen vormen samen de op een na grootste aandelenmarkt ter wereld met een marktkapitalisatie van 7.000 miljard Amerikaanse dollar. Particuliere beleggers zijn goed voor 80 procent tot 90 procent van de activiteit in A-aandelen.

Volgens Bjelland zijn er twee argumenten waarom internationale beleggers de A-aandelenmarkt serieus moeten nemen. Het eerste argument is dat A-aandelen beter vertegenwoordigen waar China zich nu bevindt en in welke richting de economie zich beweegt.

Onderwogen in China

Het tweede argument is dat veel internationale beleggers nu nog significant onderwogen zijn in China, maar dat zal volgens Bjelland niet lang meer duren. Tot nu toe is slechts 3 procent van de A-aandelen in handen van buitenlandse investeerders, de weerslag van jarenlang gebrek aan toegankelijkheid en scepsis over deze markt.

Dit zal naar verwachting geleidelijk veranderen, mede dankzij de Hongkong Connect, de beursverbinding tussen de beurs van Hongkong en de beurzen van Shanghai en Shenzhen, en de opname van Chinese A-aandelen in de MSCI Wereldindex.

De Chinese A-aandelenmarkt is door zijn structuur, hoge handelsactiviteit en brede aanbod van aandelen ook een ideale markt voor actieve fondsbeheerders en contraire beleggers. Door te focussen op kwalitatief hoogwaardige bedrijven en bedrijfssectoren kan volgens de vermogensbeheerder een aantrekkelijk risicogewogen rendement worden gerealiseerd.

