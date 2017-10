'Beleggers moeten voorzichtig zijn dit cijferseizoen'

Zo waarschuwt Daniel Lacalle, hoofdeconoom en beleggingsstrateeg bij Tressis Gestión, dat de resultaten van Europese bedrijven dit cijferseizoen lager zullen uitvallen dan eerder verwacht.

"Ik moet meer zien dan hoop en consensus, die consequent verkeerd zijn", zei Lacalle tegen Cnbc. Zijn bezorgdheid vloeit voort uit de overtuiging dat beleggers het herstel in Europa gebruiken om aandelen te kopen, maar op basis van een maatstaf die de afgelopen tien jaar consequent is afgezwakt. Hij is van mening dat de winstvoorspellingen die de bedrijven aan het begin van het jaar hebben gemaakt niet zullen uitkomen.

Winststijging

Gegevens verzameld door Reuters tonen aan dat de winst van de Europese bedrijven in het derde kwartaal naar verwachting gemiddeld met 5,3 procent is gestegen ten opzichte van een jaar geleden. Exclusief de energiesector wordt een gemiddelde winststijging voorzien van 2,3 procent.

Lacalle wijst er ook op dat Europese bedrijven in de sectoren telecom, nutsvoorzieningen en industrie hun marges hebben verbeterd door inkomsten uit het buitenland en niet van binnen de Europese Unie zelf. Bovendien zullen Europese bedrijven onderhevig blijven aan politieke risico's, die hun inkomsten negatief kunnen beïnvloeden.

Hoewel het politieke risico is afgenomen na enkele belangrijke verkiezingen in de regio, is het nog steeds niet volledig verdwenen, gezien de oplopende politieke spanningen in Spanje, de komende verkiezingen in Italië en de schuldgesprekken in Griekenland. Maar er zijn beleggers die geloven dat de stijging van het nominale bruto binnenlands product (bbp) in Europa en over de hele wereld voldoende reden is om sterke prestaties van Europese bedrijven te verwachten dit cijferseizoen.

Politieke risico's

"Tegen de achtergrond van de wereldwijde groei die nu voor het eerst in jaren wereldwijd synchroon loopt, is dat een mooie omgeving om winst te maken voor Europese bedrijven", zei Stephen Macklow-Smith, hoofd van de Europese aandelenstrategie bij JP Morgan Asset Management, tegen Cnbc.

"Europa is nooit zo slecht als je vreest, en het is nooit zo goed als je hoopt. Dus je zou misschien hopen dat het politieke risico nu volledig weg is, maar dat is het niet omdat er in veel landen een populistische opkomst is. Het populisme gaat niet weg, maar het belangrijkste punt om te begrijpen is dat het populisme er niet in slaagt om de macht te grijpen", aldus Macklow-Smith.