Goldman: Signalen marktpiek geen reden tot zorg

De hoofdstrateeg bij Goldman Sachs zei dat onlangs tegen Cnbc. De Bear Market Risk Indicator die de bank heeft ontworpen om te bepalen of de markt het toppunt heeft bereikt wees namelijk op een kans van 67 procent dat de stemming negatiever zal worden. De factoren die worden meegewogen in de indicator zijn de waarderingen, de bedrijvigheid in de industrie, de werkloosheid, inflatie en rentecurve.

Piek identificeren

"In de eerste plaats heeft het niet veel zin om te proberen de absolute piek van de markt te identificeren. Want wanneer je iets te vroeg verkoopt zit je meestal in dezelfde positie als iemand die wacht op het begin van een berenmarkt", aldus Oppenheimer.

"Het tweede punt is wanneer je een berenmarkt krijgt, begint die niet met een grote klap in één richting. Je hebt gewoonlijk veel volatiliteit rond de piek. En bijna altijd wordt een correctie gevolgd door een zeer scherpe opvering, zodat je meestal nog een kans krijgt om opnieuw je positie te beoordelen."

Drie categorieën

Goldman verdeelt een berenmarkt op basis van 200 jaar aan Amerikaanse data in drie categorieën: een cyclische berenmarkt, die meestal betrekking heeft op de conjunctuurcyclus; een berenmarkt die wordt veroorzaakt door uitzonderlijke gebeurtenissen, zoals een oorlog of een enorme schok in de olieprijs; en tot slot een structurele berenmarkt, die wordt veroorzaakt door structurele onevenwichtigheden en financiële bubbels.

Hoewel de 'Bear Market Risk Indicator' wijst op een hoog risico van een berenmarkt, is het percentage volgens Goldman onevenredig uitgerekt door de input van de factor waarderingen, die zelf flink zijn opgerekt door het soepele monetaire beleid en de lage rendementen op obligaties. Ook stelde de bank dat aangezien zowel de financiële onevenwichtigheden als de inflatie beide momenteel laag zijn, er goede redenen zijn om je nu "minder zorgen te maken dan in het verleden".

Scherp

Oppenheimer geeft echter wel toe dat het tijdperk van 'goedkoop' geld beleggers meer in risicovolle activa heeft geduwd, en een correctie daardoor 'scherp' kan zijn. "Wat we de afgelopen acht jaar hebben gezien, is in zekere zin een omgeving van desinflatie in de reële economie, maar een aanzienlijke inflatie in financiële activa", aldus Oppenheimer.

"Veel daarvan is de weerspiegeling van de historisch lage rentevoeten en de kwantitatieve versoepeling, waardoor beleggers meer risico zijn gaan nemen en veel meer betalen voor activa. De toegenomen waarderingen zijn verantwoordelijk voor een groot deel van de rendementen in financiële activa, dus als er een schok komt, is het waarschijnlijk dat die aanpassing sneller en dieper zal gaan", concludeerde Oppenheimer.