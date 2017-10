Grootste achterblijver FAANG-aandelen breekt uit

Dat meldt MarketWatch. Vier van de FAANG-aandelen worden als sexy beschouwd – ze hebben koele producten, zeer slimme CEO's of een hippe Californië-stijl-innovatie, zegt Nigam Arora, oprichter van The Arora Report. Maar eentje is anders dan de andere. En hierin ligt volgens Arora een kans voor slimme beleggers.

Kritiek

"De massa houdt van Apple's iPhone, en bijna niemand geeft om de smartphone van Google. Facebook krijgt momenteel een enorme hoeveelheid kritiek te verduren vanwege de beschuldiging dat de Russen met behulp van zijn platform de Amerikaanse verkiezingen hebben beïnvloed. De Russen gebruikten ook het platform van Google, maar daar maakt niemand zich zorgen om", aldus Arora.

Originele tv- en filmproducties op Netflix krijgen veel aandacht, terwijl de buitengewone prestatie van Google's YouTube wordt genegeerd. En tot slot kopen steeds meer consumenten hun producten online bij lieveling Amazon, maar gebruiken ze veel vaker de zoekmachine van Google dan dat ze shoppen bij Amazon. "Kortom, er is geen liefde voor Google", zegt Arora.

Volgens Arora is de prijs van het aandeel Google echter aan het uitbreken. De koers is sinds 25 september met 8 procent gestegen. En van de zogenoemde FAANG-aandelen heeft alleen Netflix het in dezelfde periode beter gedaan met een koerswinst van 10 procent.

Ruimte tot stijgen

Het aandeel Google heeft volgens Arora ook nog ruimte om verder te stijgen dit jaar. Met een koersstijging van 28 procent sinds het begin van het jaar blijft nog Google nog altijd ver achter bij Facebook en Netflix, die dit jaar al met 52 en 61 procent zijn gestegen.

Google is op de ranglijst van de FAANG-aandelen, die Arora op basis van zijn eigen algoritmen heeft samengesteld, dan ook van plaats vier naar plek drie verhuisd. In de ranking houdt de analist rekening met fundamentele, kwantitatieve factoren, sentimenten, geldstromen en eigen technische factoren.