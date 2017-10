Schroders positiever over aandelen

Volgens de vermogensbeheerder vertaalt het gesynchroniseerde herstel van de mondiale groei zich in een verbetering van de bedrijfswinsten. Dit gekoppeld aan de verwachting dat de monetaire omstandigheden wereldwijd ruim blijven, zou volgens Schroders positief moeten uitwerken voor aandelen.

Opkomende markten aantrekkelijk

Met name over aandelen uit de opkomende markten is Schroders positief. Die profiteren namelijk van de solide wereldwijde economische groei en de aantrekkende handel. Daarnaast zijn de waarderingen daar aantrekkelijker ten opzichte van ontwikkelde markten. Ook de gunstige Amerikaanse dollar kan de opkomende markten helpen om goed te presteren.

Ondanks de sterke euro kunnen de bedrijfswinsten in Europa volgens Schroders ook profiteren van de verbetering van de macrocijfers. Ook voor Japan voorspellen de specialisten van de vermogensbeheerder een sterke groei van de bedrijfswinsten.

In de VS zijn de waarderingen daarentegen hoog vergeleken met de rest van de wereld. Een normalisatie van het monetaire beleid kan de winstmarges daar onder druk zetten. Schroders is neutraal gestemd over de Amerikaanse aandelenmarkt.

Staatsobligaties uit de gratie

Bij staatsobligaties zijn de waarderingen onaantrekkelijk. De markten prijzen volgens de vermogensbeheerder maar weinig in van een verkrapping van de grote centrale banken. Schroders is dan ook negatief over Amerikaanse en Duitse staatsobligaties, en neutraal over Brits en Japans staatspapier.

De visie over schuldpapier van opkomende markten in Amerikaanse dollar is neerwaarts bijgesteld naar negatief, en voor het schuldpapier in lokale valuta is de visie verlaagd naar neutraal.

Een kritische noot laat Schroders ook horen over de Europese markt voor bedrijfsobligaties, vanwege de onaantrekkelijke waarderingen en het vooruitzicht dat de Europese Centrale Bank (ECB) minder actief zal zijn als opkoper, zodra het begint met het afbouwen van het opkoopprogramma.

Verwachtingen

Schroders verwacht dat de groei van de wereldeconomie aanhoudt en voorspelt een groei van 3 procent voor 2017, alsook voor 2018. De inflatieverwachting voor dit jaar is neerwaarts bijgesteld van 2,4 procent naar 2,3 procent.

In deze situatie van gestage economische groei en lage inflatie gedijt de economie volgens Schroders goed. Hij koelt namelijk niet af en raakt ook niet oververhit, waardoor de inflatie oploopt. Daarnaast lijken Europa, China en de opkomende markten de fakkel over te nemen van de VS, waar de groei op een lager pitje komt.

Rente loopt op

Schroders verwacht dat de Fed de rente tot medio 2018 stabiel houdt en daarna laat oplopen tot 2 procent aan het einde van dat jaar. Die pauze geeft de Fed de ruimte om te beginnen met het verkleinen van de balans.

In Europa en Japan zal de rente volgens Schroders niet bewegen. Wel begint de ECB in 2018 met het verkrappen van het ruime monetaire beleid door het opkoopprogramma af te bouwen.