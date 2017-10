'Stierenmarkt bereikt epische proporties'

De bank zegt het woord 'episch' niet te gebruiken om te overdrijven, maar stelt dat het gebaseerd is op een kwantitatief perspectief.

"De verspreidingen in waarderingen en groeicijfers behoren tot de laagste in de afgelopen 40 jaar. De aandelen vertonen het meest afwijkende karakter sinds 2001 en de bèta, ofwel het marktrisico, van hedgefondsen is het hoogst sinds maart 2008", schrijft Morgan Stanley.

Breed gedragen opmars

Vanuit het perspectief van de koersstijgingen komt het 'epische' van de recente rally niet als een verrassing voor beleggers. De Dow-Jonesindex, S&P 500, de Nasdaq en de Russell 2000 hebben elk dit jaar record op record gebroken en historische niveaus bereikt.

De opmars wordt ook breed gedragen. Slechts twee van de elf belangrijkste sectoren van de S&P 500 staan voor dit jaar in de min. Milde koersdalingen van 3 procent zijn al maanden niet meer voorgekomen en de volatiliteit is historisch laag.

Ook buiten de Verenigde Staten worden stevige winsten geboekt. De Europese aandelen staan voor dit jaar meer dan 20 procent in de plus, net als de opkomende markten. In feite laat elk land dit jaar een positief rendement zien.

De aanhoudende opmars van de beurzen wakkert bij veel marktkenners de bezorgdheid aan over de waarderingen, het tempo van de wereldwijde economische groei, de politieke onzekerheid en de impact van de inspanningen van de Federal Reserve om zijn balans af te bouwen en de rente te verhogen.

Risicobereidheid toegenomen

Maar ondanks het gebrul van de beren in de markt, die beweren dat de te hoge waarderingen niet ondersteund worden door de fundamentele waarden, gaat de rally gewoon door. En volgens Morgan Stanley is de risicobereidheid onder beleggers zelfs verder toegenomen. "Hoewel beleggers soms moeite hebben om de recente rally te omarmen, is er sinds vorig maand nieuw bewijs dat de risicobereidheid is opgelopen."

De bank merkt daarbij op dat cyclische sectoren, die relatief gevoeliger zijn voor economische ontwikkelingen, beter presteren dan defensieve sectoren, en dat aandelen van kleine bedrijven beter presteren dan grotere bedrijven.

"Het momentum is nu sterk gecorreleerd aan de hoge bèta wereldwijd, en de aanwezigheid van deze groepsvorming van beleggers kan leiden tot aanhoudend risicozoekend gedrag", concludeert Morgan Stanley.