Deze twee factoren bepalen de dollarkoers

Dat zei Itay Tuchman, hoofd valutahandel bij Citi, tegen Cnbc.

Tuchman verwacht dat beide gebeurtenissen tot een verzwakking van de dollar zullen leiden. De Amerikaanse president Donald Trump wil onder andere de vennootschapsbelasting verlagen van 35 naar 20 procent en dat bedrijven het geld dat ze in het buitenland aanhouden terughalen naar de Verenigde Staten.

Weinig steun voor stijgende dollar

Trumps belastingenplannen dienen echter nog goedgekeurd te worden door het Amerikaanse Congres. Valuta-expert Tuchman is sceptisch dat de plannen ongeschonden door het Congres zullen komen en verwacht dat ze uiteindelijk zullen worden afgezwakt, waardoor er weinig overblijft om een stijgende dollar te ondersteunen.

Trump liet in de laatste week van september ook weten dat hij zijn keuze voor de volgende voorzitter van de Amerikaanse Federal Reserve in de komende twee tot drie weken bekend zal maken. "De volgende Fed-voorzitter en hoeveel die persoon gelooft in het pad van lage rentes, is belangrijk voor de koers van de dollar", aldus Tuchman.

Een van de meest genoemde namen om Janet Yellen als voorzitter van de Fed te vervangen is Kevin Warsh, een voormalig Fed-bestuurder. Hij wordt beschouwd als een 'havik-achtige' beleidsmaker - wat betekent dat hij waarschijnlijk een sterke stijging van de rentetarieven zal ondersteunen. Maar niet iedereen is daarvan overtuigd.

Fundamentele zwakheid dollar

Stephen Gallo, Europees hoofd van de valutastrategie van Bank of Montreal, verwacht dat de nieuwe Fed-voorzitter geen agressieve havik zal zijn. "Zodra we het risico van een havik-achtige Fed-voorzitter achter de rug hebben en we duidelijke tekenen zien dat de Europese Centrale Bank het kwantitatieve versoepelingsbeleid begint af te bouwen, wordt de basis gelegd voor een meer fundamentele zwakheid van de dollar op middellange termijn en een versterking van de euro", aldus Gallo toe.

Gallo verwacht eveneens dat de belastinghervormingen van Trump geen grote versterking van de dollar zullen veroorzaken op de middellange termijn, omdat "de belastingverlagingen uiteindelijk het fiscaal tekort verder zullen opblazen".

Een lagere vennootschapsbelasting zal volgens hem waarschijnlijk de bedrijfsinvesteringen stimuleren, maar dat zou de inflatie kunnen drukken omdat bedrijven ervoor kunnen kiezen om te investeren in machines in plaats van de lonen te verhogen. En een lagere inflatie kan van invloed zijn op de plannen van de Fed om het monetaire beleid verder te verkrappen.