'Extra stappen nodig voor stabiele oliemarkt in 2018'

Saoedi-Arabië en Rusland voeren momenteel overleg tussen de OPEC-landen en andere belangrijke olieleveranciers over de toekomst van hun akkoord om de olieproductie te verminderen, zei Barkindo volgens Bloomberg tijdens een ontmoeting in New Delhi.

De huidige overeenkomst over de productieverlagingen loopt af in maart, en de olieproducenten overleggen over een verlenging van de deal tot later in het jaar.

Maatregelen

"Er is een groeiende consensus dat, ten eerste, het herbalanceringsproces aan de gang is", zei Barkindo na de ontmoeting met de Indische olieminister Dharmendra Pradhan. "En ten tweede, om dit volgend jaar vast te houden zijn er enige buitengewone maatregelen nodig om deze stabiliteit op een duurzame basis voort te kunnen zetten", aldus Barkindo, die verder niet aangaf op wat voor een maatregelen hij doelde.

De OPEC-landen en enkele andere deelnemende landen, waaronder Rusland, kwamen in december vorig jaar overeen om de productie te verlagen om de olieprijzen op te krikken. In mei dit jaar werd het akkoord met negen maanden verlengd tot het einde van het eerste kwartaal van 2018.

Beter evenwicht

De Russische president Vladimir Poetin zei vorige week al dat het land openstaat om de afgesloten overeenkomst tot eind 2018 te verlengen. Op 30 november komt de OPEC weer bijeen om het productiebeleid te beoordelen.

Suhail Al Mazrouei, minister van Energie van de Verenigde Arabische Emiraten, liet in een tweet weten dat hij optimistisch was dat de volgende OPEC-vergadering tot een consensus zou leiden tussen de groep en zijn niet-OPEC-partners die de markt in 2018 verder in balans zal brengen. De productieverlagingen hebben volgens hem geleid tot een daling van de voorraden en een beter evenwicht op de oliemarkt.