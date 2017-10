Twee sectoren zijn reddingsboei voor beleggers

BofA ziet namelijk twee sectoren die waarschijnlijk immuun zijn voor een neergang van de bredere markt.

"De markt wordt verhandeld tegen behoorlijk hoge waarderingen", zei Marc Pouey, aandelenstrateeg bij BofA. "Maar ik denk dat er onder de oppervlakte een paar goede kansen liggen."

De aandelenstrateeg ziet vooral kansen in de financiële sector en in de gezondheidszorg, die volgens hem tegen een korting ten opzichte van de markt worden verhandeld.

Aandeelhouders belonen

Pouey ziet de financiële sector als een groeiverhaal. "We hebben een dividendgroei van meer dan 10 procent gezien in deze sector. Ze kopen ook hun eigen aandelen heel erg agressief in. Vanuit dat perspectief zijn ze hun aandeelhouders aan het belonen."

De sector gezondheidszorg is volgens hem aantrekkelijk vanwege de goede resultaten die de bedrijven keer op keer laten zien. "Als je terugkijkt naar de laatste drie jaar, dan zie je dat de sector consistent elk kwartaal de winst- en omzetverwachtingen overtreft. Ze leveren daar echt goede prestaties", aldus Pouey, die ook de biotechnologiesector aanwees als een aantrekkelijk gebied.

Gebrek aan risico grootste gevaar

BofA verwacht dat de S&P 500-index, die bezig is aan de langste winstreeks sinds 2013, aan het einde van het jaar op 2.450 punten zal staan. Dat is zo'n 4 procent onder het huidige niveau. Het grootste marktrisico is volgens Pouey juist het gebrek aan risico. "Op de korte termijn zijn er waarschijnlijk niet veel risico's, en dat is misschien wel het grootste gevaar."

Een gebied waar beleggers vooral moeten oppassen zijn volgens Pouey de small cap-aandelen. Want daar liggen de waarderingen volgens hem wel erg dicht bij de hoogtepunten van de cyclus.