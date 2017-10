Zo bouw je een vermogen op met beleggen

En met al die informatie op internet over hoe je rijk kunt worden van beleggen, hoe schaf je het kaf van het koren? Welke informatie kun je gebruiken en welke informatie moet je negeren?

Greg Brown, financieel adviseur, heeft zich door al die onderzoeken over beleggen geworsteld en geeft op Cnbc tien tips waarmee beleggers een vermogen op kunnen bouwen. IEXGeld zet ze op een rij.

1. Stop met zoeken naar goedkope aandelen

De kans dat je een ondergewaardeerd aandeel vindt dat vervolgens mooi stijgt, staat gelijk aan het vinden van een naald in een hooiberg. Er zijn duizenden professionele beleggers die veel meer informatie hebben en ook sneller kunnen toehappen op de beurs.

De meeste aandelen zijn ook niet ondergewaardeerd. In 2015 werd er elke dag zo'n 99 miljoen keer gekocht of verkocht op de beurs. De prijs voor aandelen wordt dus constant neergezet en daaruit kun je opmaken dat de prijzen voor de meeste aandelen redelijk juist zijn.

2. Stop met zoeken naar beter presterende fondsen

Er zijn veel actieve fondsen te koop die denken de markt te kunnen verslaan, maar het keer op keer niet lukt. En daarvoor rekenen ze dan ook nog eens veel hogere kosten dan een passief fonds dat alleen de markt volgt.

Soms verslaat een actief fonds de markt, maar dat is dan van korte duur. Uit onderzoek blijkt dat maar 43 procent van de fondsen meer dan vijftien jaar bestaan. En maar 17 procent van de actieve fondsen verslaat de markt over die gehele vijftien jaar.

Kijk daarom naar goedkope passieve fondsen, zoals die van Vanguard, waarmee je de prestaties van de markt volgt.

3. Loop niet achter goede prestaties aan

Als een fonds vorig jaar goed heeft gepresteerd wil dat niet zeggen dat ze dat dit jaar weer doen. Toch trekt zo'n fonds na een goed jaar veel nieuw geld aan van beleggers

Dat is niet slim. Beleggers moeten volgens Brown de resultaten uit het verleden negeren. Waar je vooral naar moet kijken is de kosten van een fonds. Want hoe hoger de kosten zijn, hoe meer dat aan je rendement eet.

4. Omarm de voordelen van de markt

Het zit in de aard van het beestje bij mensen om te denken dat ze de markt kunnen verslaan. Ondanks al het bewijs willen veel beleggers de markt toch proberen te verslaan. Laat de markt juist het werk doen voor jou.

5. Weet wat echt rendement oplevert

Uit onderzoek blijkt dat er een aantal factoren is dat je een beter rendement geeft.

Aandelen of obligaties: Hoe je je geld verdeelt tussen aandelen en obligaties heeft de grootste impact op je rendement en het risico dat je neemt.

Grootte van het bedrijf: Aandelen van kleinere bedrijven doen het historisch gezien beter qua rendement dan aandelen van grotere bedrijven.

Waardeaandelen: Aandelen kunnen worden verdeeld tussen waardeaandelen en groeiaandelen. Waardeaandelen (denk aan grote bedrijven als Ahold en Heineken) hebben het historisch gezien beter gedaan dan snel groeiende bedrijven, zoals Tesla en Apple.

Winsten: Bedrijven die meer winst maken doen het vaak beter op de beurs dan bedrijven die minder winst maken.

Als je met je beleggingen rekening houdt met deze factoren dan heb je een betere kans op meer rendement.

6. Kijk wereldwijd

Beleggers kijken vaak niet veel verder dan hun eigen land of in Nederland wordt ook veel naar Amerika gekeken. Maar de Amerikaanse beurs heeft maar de helft van de wereldwijde marktwaarde.

Daarom zijn er veel kansen te vinden buiten Nederland en Amerika. Het voordeel van een wereldwijd gespreide beleggingsportfolio is dat je je risico verminderd. Want in een jaar dat Nederland het minder doet kan China fors stijgen en andersom.

7. Probeer de markt niet te timen

Beleggers kopen vaak hoog en verkopen vaak laag. Probeer daarom de markt niet te timen maar richt je vooral op een wereldwijd gespreide portfolio. Daar zul je van profiteren.

8. Houd je emoties in de hand

Onze hersenen zijn niet gemaakt om te beleggen. Uit onderzoek blijkt dat een forse daling van de beurs dezelfde reactie kan ontlokken als het zien van een dodelijke slang in het gras. Deze reacties zijn moeilijk om in de hand te houden en kunnen ertoe leiden dat je op een verkeerd moment verkoopt.

Het is moeilijk om te doen, maar het in de hand houden van je emoties kan belangrijker zijn dan wat je weet over beleggen.

9. Negeer het nieuws

De media moet advertentieruimte verkopen en dat doen ze door de advertenties te verpakken met nieuws wat inspeelt op je angst en emotie. Door die koppen in het nieuws kun je beleggingsbeslissingen gaan nemen maar dat moet je niet doen.

Je beleggingen zijn voor de lange termijn en voor de droom om een vermogen op te bouwen. Dus waarom verspil je energie met het kijken naar wat de markt doet van dag tot dag?

10. Focus op belangrijke dingen

Je hebt niet in de hand wat de markt doet. Dus focus je op wat je wel in de hand hebt: