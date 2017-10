'Beurswijsheden vaak grote onzin'

Dat stelt Bloomberg-columnist Ben Carlson in een prikkelend artikel. Hij zet een aantal van deze marktmythes op een rijtje.

Liever een fonds dan een individele obligatie

Sommige mensen denken dat het veiliger is om een individuele obligatie te kopen dan een aandeel in een obligatiefonds of ETF. Uiteindelijk krijgt men bij de obligatie de inleg terug, is de verklaring. Dat zou veiliger zijn. Het laat echter onverlet dat een obligatiefonds in feite de som is van individuele obligaties. Bovendien is de waarde van de aflossing waarschijnlijk lager dan de inleg als gevolg van inflatie.

Lagere handelsvolumes geen waarschuwing

Daarnaast zouden lage handelsvolumes een teken aan de wand zijn bij een beursrally. Volgens velen betekent het immers dat institutionele beleggers geen vertrouwen hebben in de hogere koersen en is het dus de opmaat voor een naderende correctie.

Onzin, zegt Carlson. In het verleden waren handelsvolumes aanzienlijk lager dan vandaag de dag. En in het verleden waren er ook beursrally's.

Geld langs de lijn zegt niets

Volgens sommigen leven we nu weer in een tijd waarin veel geld achter de hand wordt gehouden voor latere aankopen. Dat betekent dus dat een nieuwe rally in de maak is. Maar iedere aankoop betekent dat iemand anders geld ontvangt. Het enige dat volgens Carlson kan veranderen is de allocatie van de portefeuille.

Hogere margin debt niet eng

Carlson verwerpt ook de angst dat beleggers zich steeds meer in schulden steken om aandelen te kunnen kopen. Volgens hem gaat een hogere schuld (margin debt) eenvoudigweg samen met hogere koersen. Net als lagere koersen een lagere schuld betekenen. Hogere of lagere schuld zegt dus niets over de toekomst.

Aandelen en obligaties kunnen ook samen stijgen

Als aandelen stijgen moeten obligaties dalen, en omgekeerd. Weer zo'n marktwijsheid die volgans Carlson niets te maken heeft met de werkelijkheid. Door de geschiedenis heen worden immers zowel obligaties als aandelen meer waard. Tussen 1960 en 2000 stegen de koersen van obligaties en aandelen tussen 60 procent en 70 procent van de tijd. In de afgelopen jaren was dit zelfs het geval in 86 procent van de dagen.

Hoge rente niet altijd slecht

Tenslotte bespreekt Carlson de mythe dat hogere rentes per definitie slecht zijn voor de obligatiemarkt. In de praktijk blijkt dat in ongeveer de helft van de jaren met een stijgende rente, toch nog sprake is van een positief rendement.