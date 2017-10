Beleggen in tech is spelen op safe

Dat was een upbeat presentatie die Anis Lahlou deze week gaf over de kansen van Europese techbedrijven. Het optimisme komt niet geheel als een verrassing, want Lahlou is een van de portfoliomanagers van het JP Morgan Europe Dynamic Technologies Fund. Het Europese techfonds heeft een bijzonder sterk trackrecord. Over de laatste vijf jaar bedroeg het gemiddelde rendement 21,85 procent, daarmee benchmark en algemene markt ver achter zich latend.

Volgens Lahlou is het een groot misverstand dat tech vooral een niet-Europese business is. Ja, de grote techbedrijven, zoals Facebook, Apple, Amazon, Netflix, Alphabet, Microsoft, Alibaba, Baidu, Tencent etc, hebben hun hoofdkwartier elders, maar desondanks speelt Europa volgens Lahlou een aardig woordje mee in de grote wereld van techdisruptie.

Tien techtrends

Europese bedrijven zoals ASML, STMIcroelectronics, SAP en Infineon profiteren als geen ander van de vele techtrends die meehelpen van de vierde industriële revolutie een succes te maken. In deze revolutie zijn het de slimme zelflerende systemen die op basis van big data, opslag in de cloud en de internet of things het productieproces verder verbeteren. Lahlou onderscheidt tien grote techtrends: AI, AR/VR, elekrische auto, zelfrijdende auto, biotech, big data, batterijen, robotics, internet of things en fintech.

Het bijzondere aan technologische trends is dat de verkoop ervan vooral in de eerste periode gigantisch veel omzet genereert. De omzet gaat in eerste instantie bijna verticaal omhoog om daarna, als de technologie breed is aanvaard, door te kabbelen, of zelfs te stagneren. Het navigatiekastje van TomTom is hier een goed voorbeeld van.

Waarmee Lahlou maar wil zeggen: wacht als belegger niet te lang met instappen als een nieuwe technolgische ontwikkeling furore maakt en vergeet vervolgens niet om tijdig uit te stappen als de nieuwe technologie inmiddels oude technologie is.

Moore's Law

Volgens Lahlou is het onverstandig te denken dat aan de huidige disruptie door tech snel een einde komt. Niet alleen vallen er nog de nodige traditionele markten overhoop te gooien en nieuwe te ontginningen, maar op de achtergrond hebben we nog altijd te maken met de Wet van Moore.

Gordon Moore, mede-oprichter van Intel, voorspelde in 1965 dat het aantal transistors in een geïntegreerde schakeling door technologische vooruitgang elke twee jaar zou verdubbelen. We zijn inmiddels meer dan 50 jaar verder en de wet gaat nog altijd op, ook al wordt er om de zo veel tijd geroepen dat het nu toch echt afgelopen is met de wet, omdat chips niet nog kleiner kunnen.

Door de enorme vraag naar technologische producten en toepassingen hoeven beleggers volgens Lahlou niet bang te zijn dat conjunctuurcyclussen toekomstige rendementen in de war schoppen. Anders gezegd, ook als het economisch minder gaat zal tech floreren. Voor beleggers die de internetcrash van 2001 hebben meegemaakt is dat lastig te geloven, maar de afgelopen jaren tonen wel aan dat de techsector, na die van de luxe-goederen, het minste last heeft van macro-economische schommelingen.

Afgezien van 2011 toen de Amerikaane techsector het jaar afsloot met een schamele min van 0,2 procent ging het in alle jaren crescendo, met een piek dit jaar. De sterke rendementsschommelingen waar bijvoorbeeld de sectoren energie, gezondheid, nutsbedrijvenen financials last van hebben, gaat niet op voor tech. Wie had dat ooit gedacht.