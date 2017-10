'Federal Reserve is slaaf van aandelenmarkt'

Dat meldt Cnbc.

Warsh zei ook dat de Fed onder Yellen zijn weg heeft verloren en het huidige beleid niet werkt. Volgens hem werd de centrale bank "gevangen genomen door de 'seculiere stagnatie'-ideeën van de voormalige Amerikaanse minister van Financiën Larry Summers en raakte de bank overtuigd van het idee dat meer monetaire stimulans nodig is".

Slaaf van de S&P 500

"In plaats van te erkennen dat ze fouten hebben gemaakt, heeft deze groep, die de huidige economische malaise niet heeft voorspeld, een theorie gebouwd om te verklaren waarom er nog meer stimulans nodig is", zei Warsh, die daarbij waarschuwde dat de Fed vooral een slaaf van de S&P 500-index is geworden.

Warsh, een voormalige Fed-gouverneur, had afgelopen donderdag een ontmoeting met zowel president Donald Trump als minister van Financiën Steven Mnuchin. Hij wordt beschouwd als meer 'havikachtig' dan Janet Yellen, wiens huidige termijn eindigt in februari 2018.

Struikelblok

Hoewel Warsh mogelijk de wens van Trump zal vervullen om de regelgeving te versoepelen, is hij mogelijk toch iets te 'havikachtig' voor Trump om hem aan te stellen als voorzitter van de centrale bank. Warsh zal waarschijnlijk de rente in een agressiever tempo gaan verhogen en dat zou een struikelblok voor de president kunnen zijn, aangezien hij de voorkeur geeft aan een lage dollarkoers.

Volgens Aaron Kohli, obligatiestrateeg bij BMO, hoeft de 'havikachtige' houding van Warsh echter geen probleem te zijn voor Trump. "Het valt allemaal wel mee aangezien de meeste mensen die in die functie terechtkomen hun standpunten op basis van de realiteit moeten matigen, en de realiteit is dat de inflatie niet beweegt", aldus Kohli. "Ondanks dat we geloven dat hij de rente agressiever zal gaan verhogen, zal dat waarschijnlijk toch niet gebeuren."