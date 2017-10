Nico Bakker over Aegon, Randstad en Galapagos

Tijd voor een update, met vandaag: technisch analist Nico Bakker. Toen belegger.nl hem vorig jaar naar zijn tips vroeg, zette hij in op Aegon, Randstad en Galapagos.

Aegon

"Aegon heeft per saldo niet veel gedaan. We zien steun bij 4,25 euro en weerstand bij 5,50 euro. Wel zie ik een lichte stijgingsdrang; het zou mooi zijn als in het vierde kwartaal die 5,50 weer zou worden opgezocht, want daarboven is er potentieel richting de 7,50 euro. Maar let op, onder de 4,25 vervalt iedere positieve outlook."

Randstad

"Bij Randstad is het eigenlijk een beetje hetzelfde verhaal; die is ook wat blijven liggen. De start van het jaar was hoopvol tot aan de 57,50 euro, waarna een correctie inzette. De 48 euro is de kritieke ondergrond. De bulls gaan het weer proberen, waarbij we de eerste weerstand op 53 vinden. Daarboven kunnen we terug naar de top van 57,50."

"Ik ben gematigd positief, maar er moet wel een beetje vuur bij. In afwachting van die goede impulsen kunnen we omhoog, want een stijging zit wel onderhuids in charts verwerkt. Ik zie in ieder geval geen reden om acuut uit te stappen."

Galapagos

"Dan Galapagos: die heeft het goed gedaan. Vanaf begin dit jaar zagen we een mooie rally, waar een stevige correctie op volgde, die opdroogde rond de 62 euro. Daarna volgde een zelfde rit naar 89 euro. Dit is een mooi fonds voor swingtraders, zij kunnen profiteren van de ritten tussen de steun op 70 en de weerstand op 90. Op de rit vanaf 89 terug naar 70 kun je mooi inspelen met turbo shorts. Als je je daar aan houdt en op tijd weer uitstapt, kun je leuk profiteren. Voor de komende weken is het afwachten wat er gebeurt bij de 89, maar je kunt dit aandeel in principe houden."

Nieuwe tip: Vopak

Bakker heeft zijn oog laten vallen op Vopak als nieuwe tip, zoals ook in zijn column is te lezen. "Ik begin ermee te zeggen dat Vopak geen uptrend fonds is, maar juist leuk is voor rebounders, die met een stop op 35 euro willen profiteren van een verwachte opleving tot 40 à 42 euro."

"Wat interessant is bij Vopak is dat we eind 2015 ook bij 35 bodemden, waarbij we reboundbeweging tot 48 euro aan toe zagen. En als je wat verder uitzoomt, is ook in 2014 de 34 à 35 euro een springplank gebleken. Nu voor de derde achtereenvolgende keer zien we deze beweging. Onder de 35 moet je uitstappen, maar daarboven kunnen we dus door de 42 euro. Het leuke is dat hier een mooie risk/rewark-verhouding is: er is meer winstpotentieel dan verliespotentieel, namelijk slechts 1 of 2 euro naar beneden en wel 4 of 5 euro aan de pluskant."