Positieve vooruitzichten voor aandelen dit jaar

Dat meldt Cnbc. De S&P 500-index steeg in het afgelopen kwartaal met zo'n 3,5 procent en wist een verkoopgolf in augustus en september te vermijden. "Wanneer de S&P 500 in augustus en september is gestegen, twee maanden die meestal zeer uitdagend zijn voor aandelen, dan stijgt de index in 81 procent van de gevallen ook in de rest van het jaar", zegt Sam Stovall, hoofdstrateeg bij CFRA.

Sinds de Tweede Wereldoorlog is het zestien keer voorgekomen dat augustus en september beide positief werden afgesloten en de S&P 500 steeg in die jaren gemiddeld met 2 procent in het laatste kwartaal van het jaar.

Profiteren van belastingverlaging

Volgens Stovall zullen de bedrijfswinsten positief blijven voor de markt en kan het Republikeinse belastingplan ook in het vierde kwartaal een katalysator zijn. Hij schat dat het belastingplan, indien goedgekeurd, 5 tot 10 procent kan bijdragen aan de winstgroei in 2018. Vooral de kleinere bedrijven zullen volgens hem profiteren van de voorgestelde belastingverlaging.

De beleggingsstrateeg wijst ook op de goede prestatie van de S&P 500 in de gebruikelijke sell in may-periode. "De index staat voor deze periode tot nu 5,2 procent in de plus, en als oktober met winst wordt afgesloten dan zijn er goede kansen dat de rally tot het einde van het jaar doorloopt", aldus Stovall.

Stovall verwacht dat de S&P 500 het jaar zal eindigen op 2.640 punten. Wel denkt hij dat de markt in het tweede kwartaal van 2018 in de problemen kan komen vanwege de onzekerheid over de tussentijdse verkiezingen in de VS.

Lagere winstgroei

Niet iedereen denkt dat het vierde kwartaal positief zal zijn voor aandelen. Scott Wren, senior beleggingsstrateeg bij Wells Fargo Investment Institute, verwacht dat de S&P 500 het jaar zal eindigen op 2.350 punten. Dat is onder het huidige niveau van rond 2.510 punten.

"Aan het belastingplan kleven vele mitsen en maren en ik ben er niet van overtuigd dat we snel door de onderhandelingen zullen komen", aldus Wren. "Er is nog steeds genoeg voor het Congres om er niet mee in te stemmen. Ik denk dat het langzaam zal bewegen en het waarschijnlijk afgezwakt zal worden."

Wren verwacht ook dat de winstgroei in het derde kwartaal trager zal zijn dan eerder dit jaar. Ook zijn de waarderingen volgens hem te ver opgerekt en gaat de Fed de rente in december verhogen. Hij verwacht dat de renteverhogingen vooral in 2018 voor tegenwind zullen gaan zorgen.