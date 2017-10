Koersval van 40 tot 70 procent op komst

"Er is elke zeven tot acht jaar een correctie, en ze bestaan meestal uit koersdaling van 40 tot 70 procent", zei Stockman tegen Cnbc. "Wanneer je moet werken voor je geld, stap dan snel uit het casino want het is een gevaarlijke plek." Op het hoogtepunt van de financiële crisis van 2007-2009 kelderde de S&P 500-index 58 procent. Dat gebeurde in maart 2009.

Stockman waarschuwde al eerder voor een stevige koersval. In juni liet hij weten dat de S&P 500 gemakkelijk tot 1.600 zou kunnen dalen, wat destijds een daling van 34 procent vertegenwoordigde. De index noteert echter op nieuwe recordhoogten van boven de 2.500 punten.

Bubbel

Stockman geeft vooral de Amerikaanse centrale bank de schuld, die door het zeer ruime monetaire beleid een bubbel heeft geschapen. "Dit is een bubbel die door de Fed is gecreëerd. We zijn op weg naar hogere rentevoeten. En we stevenen af op een enorme herziening van de prijsstelling in de risicomarkten, die gebaseerd zijn op ultra-lage rentevoeten die de centrale banken van de wereld hebben gecreëerd en die nu zullen gaan verdwijnen omdat ze zeggen dat ze klaar zijn."

"In deze markt, die wordt verhandeld tegen 24 keer de winst, 21 keer het bedrijfsresultaat, gecombineerd met de problemen in Washington en de centrale banken die zich terugtrekken, is er heel weinig beloning, en er is heel veel risico", aldus Stockman.

Zware verkoopgolf

Ook het bedrijfsvriendelijke belastingplan van president Donald Trump, dat afgelopen week werd onthuld, zal volgens Stockman een zware verkoopgolf niet kunnen voorkomen. Wall Street leidt volgens hem aan "waanvoorstellingen" vanwege het geloof dat het plan zal slagen. "Het is een fiscale ramp en als ze er goed naar kijken zullen ze zien dat er totaal geen financiering voor is. Het zal de stemming dan ook niet overleven", beweert Stockman.

Stockman zei verder dat de economische adviseur van het Witte Huis, Gary Cohn en de minister van Financiën, Steve Mnuchin, "helemaal geen details, enig leiderschap en enig plan hebben geleverd". Beiden zouden volgens hem ontslagen moeten worden, omdat ze de president geen dienst hebben bewezen.

Black Swan

Naast de problemen in Washington en het Fed-beleid zal er volgens Stockman nog een andere onbekende aanjager zijn voor flinke correctie, een zogenoemde 'Black Swan'. De term 'Black Swan' of zwarte zwaan is een metafoor voor een gebeurtenis die komt als een totale verrassing en grote gevolgen heeft voor de toekomst.

"Vroeger kreeg je een 'zwarte zwaan' en nu krijgen we misschien een 'oranje zwaan', die in het Witte Huis zit en die niet kan stoppen met tweeten en zo het hele proces verstoort om iets te bereiken", zei Stockman verwijzend naar president Trump.