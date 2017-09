Goudprijs onder druk door opmars dollar

Dat meldt MarketWatch. De dollar zit in de lift door de toenemende verwachtingen dat de Federal Reserve de rente in de VS in december zal gaan verhogen.

De Fed hintte bij het laatste rentebesluit eerder deze maand al op een renteverhoging later dit jaar, en Fed-voorzitter Janet Yellen bevestigde deze week dat een rentestap in de december nog steeds op tafel ligt.

Belastingverlaging VS

De onthulling van het plan van Trump om de belastingen aanzienlijk te verlagen stuwde de dollar deze week verder omhoog. De Republikeinen willen de vennootschapsbelasting terugschroeven van 35 procent tot 20 procent. Dat is positief voor de dollar omdat de belastingverlagingen - indien ze worden goedgekeurd - de economie zouden kunnen stimuleren en de Fed het monetaire beleid verder kan verkrappen.

De dollar-index, die de waarde van de Amerikaanse munt weergeeft ten opzichte van de valuta van zes belangrijke handelspartners, noteert rond het hoogste niveau sinds eind augustus. En een sterkere dollar maakt het voor buitenlandse beleggers duurder om dollar geprijsde grondstoffen te kopen, zoals goud.

Congres

"Zoals altijd met deze president, draait het er uiteindelijk om of hij de wetgeving door het Congres krijgt, en gezien het debacle met de gezondheidszorg is dat absoluut geen garantie. Desondanks is de markt positief gestemd en stijgen de rendementen op het staatspapier door de impact die het zou kunnen hebben op de groei en de inflatie", zei Richard Perry, marktanalist bij Hantec Markets.