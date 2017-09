'Koers Amazon naar 1400 dollar'

Dat meldt Cnbc. Het aandeel Amazon kreeg er in 2017 al 25 procent bij, hoewel de afgelopen tijd de klad er een beetje in zit, net als bij veel collega-techaandelen. Deze pullback biedt volgens Wells Fargo echter een mooi koopmoment; volgens de bank kan de koers op weg naar 1400 dollar. Het is het hoogste koersdoel van 42 analisten op Wall Street die Amazon volgen, zo blijkt uit gegevens van FactSet.

Volgens Wells Fargo is het bedrijf in een sterke positie om te profiteren van artificial intelligence (AI) en data-analyse. In een note aan klanten schrijft analist Ken Sena: "Vanwege de goede klantervaring, investeringen in de infrastructuur, de hoge gebruikersbetrokkenheid en de leidende positie in de Cloud-markt, denken wij dat Amazon sterk gepositioneerd is om te kunnen profiteren van AI in nieuwe industrieën."

Vliegwielmodel

Amazon Web Services heeft een groot marktaandeel in de cloud computing-markt. Sena wijst erop dat Amazon blijft profiteren, omdat die markt tot 2020 met 200 miljard dollar kan groeien.

Ook verwacht hij een groei van het marktaandeel in kleding en levensmiddelen. Volgens de analist zorgt het ‘vliegwielmodel’ van Amazon met lage prijzen en terugkomende klanten voor een zichzelf versterkend groei-effect. "Het vliegwiel van Amazon gaat steeds krachtiger draaien", aldus Sena.

