'Beleggers staat wilde rit te wachten in oktober'

Zo schrijft MarketWatch. En deze reputatie heeft de herfstmaand niet alleen te danken aan de aandelenkrach in 1987. Op 19 oktober dat jaar kelderde de Dow-Jonesindex met 22 procent. Maar ook zonder dat jaar voert oktober de volatiliteitsranglijst aan op basis van de historische gegevens van meer dan 100 jaar.

Hoe kunnen beleggers zich het beste voorbereiden op de komende volatiele beursmaand? Het is waarschijnlijk het beste om het hoofd koel te houden en niet in paniek te raken wanneer de volatiliteit toeneemt.

Want ondanks de dubieuze eer van de meest volatiele beursmaand, staat oktober op de zevende plaats wat betreft het gemiddelde rendement sinds het bestaan van de Dow-Jonesindex. Sinds het jaar 2000 is oktober zelfs de op twee na beste beursmaand met een gemiddeld rendement van 1,84 procent.

'Beer killer'

Een ander geruststellend feit dat beleggers kan helpen om koers te houden in de komende volatiele beursmaand is dat er veel meer stierenmarkten, ofwel opgaande markten, in oktober zijn begonnen dan zijn geëindigd. De maand oktober heeft daaraan zijn reputatie als 'beer killer' te danken.

Volgens de stierenmarkt-kalender van Ned Davis Research zijn er sinds het begin van de vorige eeuw 35 stierenmarkten geweest. Niet minder dan acht van die stierenmarkten begonnen in oktober. En volgens de Ned Davis-kalender is er slechts één berenmarkt, ofwel neergaande markt, begonnen in oktober.

De beurs staat dus een wilde rit te wachten in oktober, maar de volatiliteit zal waarschijnlijk niet het einde betekenen van de huidige stierenmarkt.

