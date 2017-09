Twijfel over snelheid van renteverhoging

Dit meldt persbureau Reuters.

Volgens Yellen is het vooral lastig om in te schatten wanneer de krapte op de arbeidsmarkt zich vertaalt in hogere lonen, dus inflatie. Zij houdt desondanks vast aan de voorgenomen verhoging van de rente in december en drie verdere stappen in 2018.

Dat is volgens haar belangrijk omdat het onvoorzichtig zou zijn te wachten tot de inflatie de 2 procent overschrijdt. In dat geval moet de Fed namelijk zo hard ingrijpen dat het gevaar bestaat dat de economie doorslaat naar de andere kant en de VS in een recessie belanden.

Bargaining power

De Fed is over de invloed van de arbeidsmarkt op het prijsniveau al een tijdje verdeeld, en hetzelfde geldt voor economen. Een deel van de economen is ervan overtuigd dat zelfs bij een heel erg lage werkloosheid de druk op de lonen beperkt is.

Dat komt onder meer door de globalisering en automatisering, die de prijzen laag houdt. Macro-economen houden daarnaast de geldgroei in de gaten. Als die laag is, dan is dat ook het geval met de inflatie.

Anderen houden liever vast aan traditionele modellen die zeggen dat zodra de arbeidsmarkt heel krap wordt, werknemers meer onderhandelingskracht hebben om loonsverhogingen te eisen.

Sterke dollar

Dat de markt er ook van uitgaat dat de Amerikaanse rente omhoog gaat, blijkt wel uit de koersbeweging van de dollar. Na maanden van neergang wordt de dollar weer meer waard ten opzichte van bijvoorbeeld de euro.