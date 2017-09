'Bitcoin is grootste zeepbel van ons leven'

Mike Novogratz lijkt zichzelf te herontdekken als de koning van bitcoin. De investeerder, die in ballingschap ging na de vernederende verliezen van de door hem beheerde Fortress Investment Group, keert na bijna twee jaar terug op Wall Street.

Novogratz begint namelijk een hedgefonds van 500 miljoen dollar om te investeren in cryptomunten, initial coin offerings (ICO) en aanverwante bedrijven, meldt Bloomberg op basis van ingewijden.

Grootste in zijn soort

Novogratz zal 150 miljoen dollar van zijn eigen geld inleggen en is van plan om tegen januari 350 miljoen dollar op te halen bij familiekantoren, vermogende particulieren en andere hedgefondsmanagers. Het Galaxy Digital Assets Fund zal daarmee het grootste in zijn soort zijn.

Novogratz wilde zelf niet bevestigen of ontkennen dat hij een fonds opricht vanwege de wettelijke restricties. Wel sprak hij uitvoerig over zijn recente ervaringen met digitale activa en waarom hij ze zo graag wil verhandelen.

Zeepbel

Ondanks dat bitcoin volgens Novogratz de grootste zeepbel van ons leven is, valt er voor 'handelsjunkies' zoals hij zelf veel geld te verdienen. "De prijzen zullen veel te ver vooruit gaan lopen op wat ze zouden moeten zijn. Maar je kunt heel wat geld verdienen op de weg omhoog en daar rekenen we ook op."

De koers van bitcoin zakte eerder deze maand van een record van bijna 5.000 dollar in twee weken met 30 procent, nadat China initial coin offerings en de binnenlandse handel in digitale valuta in de ban deed.

Cryptomarkt is Wilde Westen

"Ik verkocht op 5.000 of 4.980 dollar en drie weken probeerde ik het weer te kopen rond 3.000 dollar. Als je er goed in bent en je bent een handelsjunkie, is het erg leuk."

Door de fortuinen die worden gemaakt en verloren, lijkt de markt voor cryptomunten volgens Novogratz op het Wilde Westen. "Digitale activa zoals bitcoin hebben meer regelgeving nodig, en in de tussentijd zullen sommige initial coin offerings frauduleuze concepten om snel rijk te worden blijken te zijn."

Novogratz ruikt kansen

De meeste grote Amerikaanse banken zijn sceptisch over de cryptomunten vanwege de volatiliteit van de koersen en de zorgen over de legitimiteit van de digitale valuta. Maar waar anderen volatiliteit zien en aansprakelijkheid vrezen, ruikt Novogratz, voormalig partner bij Goldman Sachs, juist kansen.

"Op veel manieren is dit een markt als elke andere markt", zegt Novogratz. "Je ziet de psychologie van angst en hebzucht in de grafieken op dezelfde manier zoals je het ziet in grafieken van de Indonesische roepia, dollar-yen of staatsobligaties. Ze worden alleen overdreven door minder liquiditeit en omdat je niet short kan gaan."

Bubbels ontstaan volgens Novogratz juist rond die zaken die ons leven fundamenteel veranderen. "Zo was er de spoorwegbubbel, en de spoorwegen hebben de manier waarop we leefden fundamenteel veranderd. De internetbubbel heeft ook de manier waarop we leven veranderd. Wanneer ik vijf, tien jaar vooruit kijk, dan maken de mogelijkheden je dierlijke instincten pas goed los."