De drie beste aandelen voor slechte tijden

Vasthouden aan bedrijven die goed kunnen presteren ongeacht de economische omstandigheden, is een effectieve manier om een portefeuille te beschermen tegen stormachtige dagen. Beleggerssite The Motley Fool geeft drie tips van deze weerbestendige aandelen.

Wal-Mart

Het Amerikaanse supermarktconcern Wal-Mart is zo'n aandeel dat goed kan presteren tijdens periodes van economische instabiliteit waarin consumenten voorzichtig zijn met hun bestedingen. Wal-Mart heeft als grootste retailer ter wereld ongeëvenaarde schaalvoordelen.

Wal-Mart is bovendien een zogenoemde Dividend Aristocraat, die sinds 1974 een dividend heeft uitgekeerd en 44 jaar op rij het dividend heeft verhoogd. Ook heeft het concern nog voldoende ruimte voor toekomstige dividendverhogingen.

Tijdens de laatste berenmarkt, die begon op 9 oktober 2007 en eindigde op 9 maart 2009, zakte de S&P 500-index met 56 procent, terwijl het aandeel Wal-Mart in dezelfde periode met 10 procent steeg.

Facebook

Wat doen mensen op een regenachtige dag? Ze blijven binnen. En als ze binnen zijn is er een goede kans dat ze naar sociale media kijken. En de onbetwiste koning van sociale media is Facebook. Het aandeel is volgens The Motley Fool dan ook bij uitstek een goede bescherming tegen stormachtige dagen.

Facebook genereert 98 procent van de omzet uit advertenties. En die omzet groeit. Het bedrijf verhoogt de prijs van advertenties en schroeft ook het volume van de reclames op. Wall Street-analisten verwachten dat Facebook de komende vijf jaar een gemiddelde jaarlijkse winstgroei zal behalen van bijna 27 procent. Dat is minder dan de forse groei in de afgelopen jaren, maar het is nog steeds een indrukwekkend niveau. Die groei maakt de waardering van Facebook ook redelijk goed.

Facebook is niet alleen een leider in sociale media. Het is ook een leider in kunstmatige intelligentie en in augmented reality, twee van de heetste trends in technologie op dit moment. Het kopen van Facebook-aandelen is dan ook een manier om te investeren in deze twee trends.

Microsoft

Een technologiebedrijf dat goed is voor alle seizoenen, is Microsoft. Het softwarebedrijf is de afgelopen jaren flink veranderd. Het bedrijf heeft de cloud omarmd en ontwikkelt apps voor Android en iOS. Ook maakt Microsoft nog altijd flink wat hardware, zoals laptops, tablets en de HoloLens voor augmented reality.

Microsoft heeft daarnaast nog altijd een dominante positie op de markt voor bedrijfssoftware. Bedrijven zijn afhankelijk van Office, Outlook en andere Microsoft-producten, en dat blijft waarschijnlijk zo, ongeacht de toestand van de economie. Office is nog steeds de 'cash cow' van het bedrijf, ondanks serieuze concurrentie van Google.

Hoewel Microsoft zwaar investeert in groeigebieden zoals cloud computing, produceert het bedrijf nog steeds indrukwekkende winsten. Het bedrijf zit daardoor in een benijdenswaardige positie en kan blijven investeren in nieuwere bedrijven die als groeimotor voor de komende jaren zullen dienen. Microsoft zal dan ook in goede tijden en slechte tijden buitengewone resultaten kunnen leveren.