'Technologieaandelen kunnen nog jaren stijgen'

Dat zegt hij tegen Cnbc.

"Vijf jaar geleden noemde ik deze bedrijven als bijzonder goede investeringen voor de komende vijf jaar, en daar ben ik ook dit keer weer van overtuigd. Ook voor de komende jaren ben ik bullish op de grote Amerikaanse én Chinese technologiebedrijven."

BAT-aandelen

Breyer investeert in meer dan 40 consumenten- en technologiebedrijven die succesvol naar de beurs zijn gegaan of gefuseerd, waaronder Facebook en Etsy. De investeerder is ook optimistisch over de grote Chinese internetbedrijven, die hij de BAT-aandelen noemt, ofwel Baidu, Alibaba en Tencent.

"Zowel de FANG- als BAT-aandelen zullen de komende vijf tot tien jaar uitzonderlijk goed presteren. Ze worden nog altijd geleid door hun oprichters en zowel in China als in de VS wordt het beste AI-talent ter wereld aangetrokken."

Nieuwe vaardigheden

Breyer ziet een grote rol weggelegd voor AI (artificial intelligence) voor techbedrijven in de toekomst. "Het zorgt voor een heel nieuw paradigma en het vereist nieuwe vaardigheden van werknemers, ook op het gebied van bio-engineering en neurowetenschappen. Dit soort vaardigheden bestaan nog niet in die bedrijven. Door deze vernieuwingen breken er nog spannende tijden aan."