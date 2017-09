Fondsen gericht op Nederland doen het slecht

S&P noemt geen namen van fondsen, alleen de absolute getallen, en die zijn schrikbarend. Over de twaalf maanden van midden 2016 tot midden 2017 blijkt 62,5 procent van de Nederlandfondsen het slechter te doen dan de S&P Netherlands BMI-index.

Over een periode van tien jaar stijgt dat percentage zelfs tot 94 procent. Een verklaring hiervoor geeft S&P niet.

Uitzondering

Het is niet zo dat Nederland het enige land is waar actieve fondsen het slechter doen dan de index. Op de lange termijn geldt dat voor alle landen. Maar Nederland behoort wel tot de zwakste broeders. Alleen de Europese fondsen die zich richten op de VS deden het nog slechter met 98 procent die lager scoorden dan de index.

Op de lange termijn waren de fondsen die zich richten op Scandinavische landen en Groot-Brittannië het meest succesvol met scores tussen 71 procent en 75 procent. Duitsland en Italië volgden niet ver daarachter.

Kortere termijn

Op de kortere termijn van één jaar is het beeld duidelijk gunstiger voor de actieve fondsen. In Nederland was er dus geen outperformance van de index, maar dat geldt wel voor Groot-Brittannië, Frankrijk, Duitsland, Zwitserland, Zweden en Denemarken.

In Italië, Spanje en Polen was er net als in Nederland geen meerderheid die de benchmark versloeg.