Vijf alternatieve beleggingen voor de lange termijn

1. Vastgoed

Kantoren, winkels, woningen, parkeergarages, logistiek vastgoed... Vastgoed is bijzonder breed. En het staat steeds meer in belangstelling. Een voordeel van investeren in vastgoed zijn de stabiele huuropbrengsten, wat het aantrekkelijk maakt als langetermijnbelegging. Maar het kenmerkt zich echter ook door een sterk cyclisch karakter. Een aantrekkende economie vertaalt zich in een stijgende vraag en hogere huur- en verkoopprijzen. Op dit moment heeft vastgoed het tij mee, maar naar kwalitatief hoogwaardig vastgoed op A-locaties is overigens altijd vraag.

2. Infrastructuur

Minstens zo gevarieerd zijn beleggingen in infrastructuur. Het gaat hierbij niet alleen om traditionele assets als wegen en bruggen, maar ook om elektriciteitscentrales, windmolenparken en telecommunicatienetwerken. Ook sociale infrastructuur, zoals schoolgebouwen en ziekenhuizen, valt hieronder. Net als bij vastgoed kan zowel direct als indirect worden belegd. Directe beleggingen hebben looptijden tot wel dertig jaar, wat infra tot de ultieme lange-termijnbelegging maakt. Infrastructuur zorgt voor een bescherming tegen inflatie, omdat langdurige contracten in veel gevallen jaarlijks worden gecorrigeerd voor inflatie.

3. Hypotheken

Steeds meer verzekeraars en pensioenfondsen hebben de Nederlandse hypotheekmarkt ontdekt. Zij investeren rechtstreeks of via regiepartijen. Hypotheken leveren een hoger rendement op dan staatsobligaties. De rendementen zijn bovendien voorspelbaar, in combinatie met erg lange looptijden. Het is bovendien een groeimarkt.

4. Private equity

Zicht op bovengemiddelde rendementen, diversificatie en toegang tot specifieke deelmarkten die via de publieke markten niet te bereiken zijn, zoals technologische start ups of MKB-bedrijven. Een belegging in private equity (via venture capital, een buy-out of een private equityfonds) kan zeer aantrekkelijk zijn. Maar het is ook een zeer illiquide belegging voor de langere termijn.

Voor private equity fondsen geldt gemiddeld een vaste looptijd van tien tot twaalf jaar, met de mogelijkheid tot een verlenging van twee of drie jaar. Bovendien is er een reële kans dat het bedrijf het niet redt: de kans op een Facebook in de dop is nu eenmaal klein.

5. Methusalem-obligaties

Honderdjarige staatsleningen (ook wel Methusalem-obligatie genoemd, naar de Bijbelfiguur die 969 jaar zou zijn geworden) voorzien duidelijk in een behoefte. Beleggers voelen zich aangetrokken door de rente, die vanwege de lange looptijd een stuk hoger is dan op kortlopend schuldpapier. Maar Marcel Tak, productspecialist bij IEX, acht de risico's van dit soort leningen veel groter dan de kansen op koersstijging.

