Blockchain verandert alles

Hafkamp stelt dat blockchain vaak onlosmakelijk gezien wordt met bitcoin, maar dat er een groot verschil is. Blockchain is de achterliggende technologie die het mogelijk maakt om bitcoin (en andere cryptocurrency) te ontwikkelen. De technologie maakt het mogelijk om alle vormen van digitale transacties (geld, goederen, gegevens, enzovoort) beter te beveiligen, sneller te laten verlopen en transparanter te maken dan in het huidige systeem.

De opgeslagen informatie wordt doorgestuurd naar iedereen die verbonden is met het blockchain-netwerk. Dit zorgt voor een hoop onnodige data omdat niet alle partijen, die verbonden zijn in het blockchain netwerk, deze informatie kunnen gebruiken. Maar, zo kunnen er geen veranderingen worden aangebracht in de originele informatiebron en blijft alles transparant en veilig. Blockchain wordt daarom gezien als de technologie die de huidige systemen, vooral in de financiële wereld, zal vervangen.

Tijd en geld besparen

Banken kunnen veel tijd en geld besparen door over te stappen naar blockchain. Een intercontinentale transactie kan met blockchain in een paar seconden worden voltooid, terwijl er in het huidige systeem soms uren tot dagen overheen gaan. Blockchain maakt deze transacties niet alleen sneller, de kosten gaan er eveneens door omlaag. Het is dan ook niet vreemd dat banken en andere financiële instellingen veel sneller de blockchain-technologie implementeren dan aanvankelijk werd gedacht. Volgens onderzoek van IBM zal dit jaar 15 procent van de banken wereldwijd een commerciële blockchain-oplossing aanbieden. In 2020 zal dit aantal naar verwachting zijn gestegen naar 66 procent.

Er zijn veel voorbeelden van startups en andere FinTech-bedrijven die zich bezighouden met de ontwikkeling van blockchain. Veel banken, maar ook technologiebedrijven als IBM, Microsoft en Amazon, kiezen er echter voor om samen te werken met blockchain consortium R3. Dit softwarebedrijf werkt samen met meer dan 80 partijen waaronder financiële instellingen, banken, handelspartijen, dienstverleners en technologiebedrijven. R3 wil blockchain een stap verder brengen door alle onnodige schakels te elimineren.

Ook in Europa wordt blockchain uitgebreid getest door banken. Zeven van Europa's grootste banken; Deutsche Bank, HSBC, KBC, Natixis, Rabobank, Societe Generale en Unicredit, hebben samen met IBM een eigen consortium gevormd. Met het blockchain programma van IBM ontwikkelen zij een eigen transactiemodel dat specifiek op Europa is gericht.

Kinderschoenen

Hoewel Blockchain nog in de kinderschoenen staat, komt er een moment waarop blockchain wordt gecombineerd met artificial intelligence. Een goed voorbeeld is de zelfrijdende auto. Wanneer deze terechtkomt op een glad wegdek, zal de computer het rijgedrag moeten aanpassen om controle over de auto te houden. De gegevens worden opgeslagen zodat alle andere zelfrijdende auto’s van hetzelfde merk ook direct deze informatie ontvangen omdat zij verbonden zijn via blockchain.

Blockchain veroorzaakt niet alleen een verandering in de financiële wereld. Partijen als Nestle, Unilever, Kroger en Berkshire Hathaway werken ook samen met IBM. Zij zoeken bijvoorbeeld uit hoe blockchain kan helpen bij het analyseren van het leveringsproces in de voedselindustrie maar ook de veiligheid kan verbeteren. In totaal werken ongeveer tien bedrijven uit de voedselindustrie samen met IBM om een nieuw ecosysteem te bouwen. Overigens geeft dit wel aan dat technologiebedrijven een grotere concurrent zijn voor banken dan de vele startups in de FinTech-sector.

