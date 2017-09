'Aandelen Europa komende drie jaar 30 procent omhoog'

Hoewel het klopt dat Europese aandelen beleggers de afgelopen jaren mooie rendementen hebben opgeleverd, is er volgens Bateman nog voldoende opwaarts potentieel voor de Europese aandelenmarkten. Hij verwacht voor de komende drie jaar een stijging van 30 procent en ziet daarvoor twee belangrijke redenen: de lage rente en de winstmarges die blijven groeien.

Hogere koers-winstverhouding

Ondanks de economische verbetering in Europa, stijgen de lonen maar niet, waardoor de inflatie op een laag niveau blijft hangen. Bateman stelt daarom dat de ECB geen reden heeft om de rente fors te verhogen, dat zou namelijk niet goed uitpakken voor het economisch herstel. Volgens Bateman wijst de dalende obligatierente erop dat ook de obligatiemarkt de inflatie niet als een probleem ziet. Hij verwacht daarom dat de rente zal normaliseren op een lager niveau dan in het verleden.

Het hoofd Europese aandelen vraagt ook aandacht voor de relatie tussen de waarderingen van aandelen en de rente. Omdat een lagere rente zorgt voor hogere waarderingen van aandelen, betekent dit dat wanneer de rente normaliseert op een lager niveau, de waardering van aandelen op een hoger niveau terecht zal komen. Waar de Europese koers-winstverhouding op dit moment uitkomt op 15,5 keer, zou bij een normalisatie van de rente op 2 procent een koers-winstverhouding van 18 keer passen.

Groei Europese bedrijfswinsten

Naast de hogere waarderingen die passen bij een rente die op lagere niveaus normaliseert, komt de andere helft van het potentieel voort uit het aantrekken van de winstmarges. Waar de crisis een significante impact heeft gehad op de Europese bedrijfswinsten, verwacht Bateman voor 2017 een groei van de marges van 12 procent. Die groei is nog maar het begin van een proces van meerdere jaren, waardoor de winstmarges in Europa uiteindelijk op die van het niveau in de Verenigde Staten terechtkomen.

Al met al is de Europese economie volgens Bateman in goede vorm. En hoewel er altijd onzekerheden blijven, zullen hogere waarderingen – gedreven door houdbare, lagere rentes – in combinatie met hogere winstgroei in de komende kwartalen zorgen voor mooie rendementen.