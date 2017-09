Deze ETF profiteert flink van opmars elektrische auto's

Het fonds zag 143 miljoen dollar toestromen sinds het nieuws dat China de productie van fossiele brandstofauto's wil terugdringen, meldt Cnbc.

De Chinese staatskrant Xinhua meldde op 11 september dat de overheid onderzoek doet naar een tijdschema om de productie en verkoop van fossiele brandstofauto's volledig af te bouwen. China, 's werelds grootste markt voor de voertuigen, volgt daarmee andere landen die de overstap naar elektrische auto's willen maken. De Chinese markt is al goed voor 40 procent van alle verkochte elektrische auto's in de wereld.

Veel aandacht

"De interesse is flink toegenomen sinds de Chinese aankondiging", zegt Jay Jacobs, onderzoeksdirecteur en vice-president van Global X Funds. Jacobs merkte tevens op dat de kosten van een lithiumbatterij de afgelopen drie jaar zijn gehalveerd, waardoor elektrische voertuigen goedkoper zijn geworden voor consumenten.

Volgens Todd Rosenbluth, hoofd ETF-research bij CFRA, is een dergelijke interesse in een ETF, met zo'n nauwe focus, "extreem zeldzaam". "Het fonds trekt veel aandacht van beleggers ondanks het feit dat dit jaar veel geld is gestoken in goed gediversifieerde en goedkope ETF's."

Shortshellers

Het Global X Lithium & Battery Tech Exchange-traded Fund (LIT) heeft momenteel een omvang van 651 miljoen dollar en is dit jaar met bijna 60 procent in waarde gestegen. De sterke koersstijging heeft ook de aandacht getrokken van zogenoemde shortsellers die gokken op een koersdaling. Het belang van shortsellers in LIT steeg in de afgelopen vier weken tot het hoogste niveau in meer dan twee jaar.

De Amerikaanse maker van elektrische auto's Tesla vertegenwoordigt bijna 7 procent in het Global X Lithium & Battery Tech Exchange-traded Fund (LIT). FMC, een belangrijke producent van lithiumbatterijen, is goed voor bijna 25 procent. Andere topbedrijven in het fonds zijn SQM, Samsung SDI, Panasonic, Albemarle, LG Chem, Simplo Technology, EnerSys en GS Yuasa.