'Beurs lijkt op die van 1929'

"De markt is ongeveer net zo hoog geprijsd als in 1929", zei Shiller tegen Cnbc. "In 1929 kelderde de markt van de top naar de bodem met 80 procent. En de markt was destijds niet veel duurder dan nu op basis van mijn eigen berekening. Dus dan neem je wat gas terug wanneer je dat ziet."

Shiller gebruikt zijn eigen Shiller PE of CAPE-ratio om te beoordelen of aandelenmarkten hoog of laag gewaardeerd zijn. Voor de berekening gebruikt hij de gemiddelde winst over de afgelopen tien jaar gecorrigeerd voor inflatie. Volgens deze berekening zijn Amerikaanse aandelen momenteel "extreem duur", beweert Shiller.

Verschil tussen nu en 1929

De hoogleraar aan de Yale University ziet echter één belangrijk verschil tussen nu en 1929 dat voorkomt dat beleggers hun appeltje voor de dorst verliezen, namelijk: marktpsychologie.

"Het gaat niet alleen om lage rentetarieven, het heeft iets te maken met de Amerikaanse atmosfeer. Het is deels de Trump-sfeer. Beleggers houden ervan. Ik kan niet precies verklaren - misschien dat het iets te maken heeft met toekomstige belastingverlagingen. Maar dat is niet het enige. Het is iets dieper en het stuwt de Amerikaanse markt op", aldus Shiller.

De econoom wijst er ook op dat in tegenstelling tot 1929 er nu niet veel wordt gesproken over mensen die buitensporige geldbedragen lenen om aandelen te kopen. Bovendien merkt hij op dat er nu meer regelgeving is. "Ik wil mensen echter niet te veel aanmoedigen om zwaar in te zetten op de duurste markt ter wereld. De VS heeft de hoogste CAPE-ratio van 26 landen. We zijn nummer één", zei Shiller.

Markt is zwaarlijvig

Ondanks zijn bedenkingen sluit de hoogleraar niet uit dat de beurs nog maanden, zo niet jaren, nieuwe records kan blijven breken. "Ik zou de markt niet gezond willen noemen, ik noem het zwaarlijvig. Maar je weet dat sommige obese mensen 100 jaar kunnen worden, dus je weet het nooit", concludeerde Shiller.

Lees ook: Lage volatiliteit geen reden voor alarm