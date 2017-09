Vijf redenen om te beleggen in Europa

Voor rasechte koopjesjagers is het misschien te laat om in te stappen, maar voor alle beleggers die op zoek zijn naar degelijke kwaliteitsaandelen die redelijk geprijsd zijn en goede vooruitzichten hebben, is Europa the place to be.

Dat schrijft Philip Dicken, hoofd Europese aandelen van Columbia Threadneedle Investments, in het marktcommentaar Vijf redenen waarom Europa's herstel duurzaam lijkt te zijn.

1. Duitsland: Business as usual

De eerste reden voor het optimisme van Dickens is zoals gezegd Angela Merkel. Alles ziet ernaar uit dat haar christelijke unie de verkiezingen van komende zondag wint en dat de sociaaldemocraten (SPD) op de tweede plek zal eindigen. Dat zijn twee centrumpartijen die positief staan tegenover Europa en waarvan geen radicale veranderingen worden verwacht. Voor de beurs is dat gunstig. Het zorgt voor stabiliteit en daar houden beleggers van.

2. Populisme naar achtergrond

Eerdere verkiezingen waren ook al gunstig voor de stabiliteit in Europa. Denk aan Frankrijk en Nederland, waar de populisten duidelijk verloren. Het is een teken dat het populisme een halt is toegeroepen.

Een zorgenkind is nog wel Italië dat begin volgend jaar naar de stembus gaat. Daar zijn twee populistische partijen die meedingen naar de macht. Maar zowel de Vijfsterrenbeweging als Lega Nord hebben hun retoriek wel gematigd. Zo zijn ze inmiddels teruggekomen op hun plannen om afscheid te nemen van de euro.

3. Goed gevulde orderboeken

De eurozone ontwikkelt zich steeds meer tot motor voor mondiale groei. Dat blijkt onder andere uit de orderboeken van industrieproducenten die goed gevuld zijn. Duitsland en Ierland lopen hierbij voorop.

4. Relatief gunstige waarderingen

Goedkoop zijn Europese aandelen niet, maar ook niet duur. Als Europa vergeleken wordt met de Verenigde Staten is er zelfs sprake van een duidelijke onderwaardering. Voor wie op zoek is naar stabiele waarden is er volop keuze.

5. Hogere bedrijfswinsten

Winstgroei was de afgelopen jaren de achilleshiel van het Europese bedrijfsleven. Daar lijkt dit jaar een einde aan te komen. Dicken rekent op een gemiddelde winstgroei van 10 tot 15 procent waardoor natuurlijk ook de koers-winstverhouding terugloopt en aandelen automatisch goedkoper worden.