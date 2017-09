Warren Buffett razend enthousiast over Dow Jones

Zo meldt MarketWatch.

De voorzitter van investeringsmaatschappij Berkshire Hathaway zei daarnaast dat de Verenigde Staten in "goede vorm" is en dat aandelen zelfs over de komende 100 jaar een "solide gok" zijn.

Een spel van verliezers

Buffett merkte ook op dat 1500 verschillende personen in de lijst van de 400 rijkste Amerikanen van Forbes hebben gestaan sinds het begin van de ranking in 1982. "En daar ziet u geen shortsellers tussen", zei hij verwijzend naar degenen die verwachten dat de aandelenkoersen zullen dalen.

Het shorten van Amerikaanse aandelen is volgens de beurslegende 'een spel van verliezers', en mensen die pessimistisch zijn over de VS zijn niet goed bij hun hoofd. "Het shorten van de VS is een spel van verliezers geweest en ik voorspel dat het dat ook zal blijven", aldus Buffett, die op de cover van de speciale verjaardagseditie van Forbes staat.

1 miljoen punten

Om zijn geloof in Amerikaanse aandelen kracht bij te zetten voorspelde het orakel van Omaha dat de Dow Jones index in 100 jaar tijd op meer dan 1 miljoen punten zal staan. De Dow staat momenteel op zo'n 22.370 punten. Volgens Buffett is zijn voorspelling niet zo raar aangezien de Dow ongeveer 100 jaar geleden op 81 punten stond.

In de verjaardagseditie van Forbes bespreekt Buffett verder zijn favoriete beleggingsliteratuur - 'The Intelligent Investor' van Benjamin Graham - en zijn favoriete belegging - de autoverzekeraar Geico.