Lage volatiliteit geen reden voor alarm

Volgens Arne Staal, hoofd kwantitatieve strategieën bij Standard Life Investments, is de lage volatiliteit echter op zich geen reden voor alarm.

De VIX, die de volatiliteit op de aandelenmarkten meet, heeft in de ontwikkelde landen in 2017 uitzonderlijk lage niveaus bereikt. In de afgelopen 20 jaar is de VIX op slechts zestien dagen onder de 10 procent gesloten; hiervan waren er twaalf in 2017.

Aangezien de VIX wordt beschouwd als de angstbarometer, wordt de huidige lage volatiliteit gezien als een gebrek aan voorzichtigheid onder beleggers. De waarheid is volgens Staal eenvoudiger. De VIX-index weerspiegelt volgens hem slechts de lage gerealiseerde volatiliteit in de aandelenprijzen, die op hun beurt een gunstige macro-omgeving weerspiegelen en een gebrek aan significante economische verrassingen.

Monetair beleid zorgt voor lage volatiliteit

In het algemeen wordt gesuggereerd dat de impact van het accommoderende beleid van de centrale banken op het beleggersgedrag de lage volatiliteit op aandelenmarkten heeft veroorzaakt. De heersende gedachte is dat het monetaire beleid in de VS, Europa en Japan een bodem heeft gelegd onder risicovolle activa, zoals aandelen.

Volgens Standard Life Investments is het echter onwaarschijnlijk dat het monetaire beleid van de centrale banken een belangrijke rol heeft gespeeld in het veroorzaken van de lage volatiliteit. De vermogensbeheerder noemt daarvoor twee eenvoudige redenen.

Ten eerste wijzen de post-crisisjaren niet op een ongewone trend in de volatiliteit die men zou kunnen verwachten als risico's in toenemende mate van beleggers naar centrale banken worden overgedragen. En in de tweede plaats lijkt het vreemd dat de volatiliteit zijn laagste niveaus bereikt op het moment dat de centrale banken in de VS en Europa overgaan van een ruim naar een krap beleid.

Gebrek aan grote verrassingen

Het is volgens Standard Life Investments veel waarschijnlijker dat het gebrek aan significante, risicovolle macro-economische gebeurtenissen, het ontbreken van grote economische verrassingen, het verbeteren van de bedrijfswinsten en de wereldwijd gunstige economische groeiverwachtingen de basis vormen voor de huidige lage volatiliteit.

De vermogensbeheerder verwacht dat de volatiliteit een geleidelijke normalisatie in de richting van het langetermijngemiddelde zal laten zien. Maar om de volatiliteit structureel te laten stijgen, moeten grote schokkende ontwikkelingen plaatsvinden die het verwachte pad van de wereldeconomie veranderen. Dergelijke grote schokken zouden een beleidsfout van een van de grote centrale banken of overheden, of een geopolitieke gebeurtenis zoals een militair conflict in Noord-Korea kunnen zijn.

Geen betrouwbare indicator voor correctie

Een maatstaf van volatiliteit is volgens de vermogensbeheerder ook geen betrouwbare indicator van een bubbel of van een dreigende correctie. "Marktvolatiliteit is een symptoom en niet de oorzaak."

In plaats van zich zorgen te maken over de lage volatiliteit, kunnen beleggers volgens Standard Life Investments beter de implicaties beoordelen van de verschillende potentiële katalysatoren van toekomstige volatiliteitsverhogingen en bedenken hoe zij op basis daarvan het beste diversificatie kunnen aanbrengen in hun portfolio.